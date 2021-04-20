3童獨留火場亡　父母悲痛發文反遭批「為什麼丟小孩去追大甲媽」

▲台中前天晚間發生大火，造成3名幼童喪生慘劇。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中華夜市18日晚間11點多，一場惡火奪走兩個家庭3名幼童性命，雙方家屬都在臉書發文表達不捨、自責和難過，不料，引起網友反嗆「有你這樣爸爸真可憐、不負責任的態度讓孩子受盡折磨」，「她們會這樣、都是大人造成的、為什麼丟著小孩去追大甲媽」等，不過，據了解，3名大人是為了增加收入，才到大甲媽遶境擔任雜工，並非外界所說的看熱鬧。

▲▼台中3童遇惡火身亡，父母沉痛發文反遭批評「為什麼丟小孩去追大甲媽」。（圖／翻自易男、王 女臉書）

台中市中華夜市前天晚間大火，造成3名幼童喪生火場，起火地點是一棟3層樓透天厝，1樓是理髮廳，樓上則分租給多個家庭，其中有邢男及其女兒、邢的王姓女友，易男一家四口，易育有5歲兒子、3歲女兒。

邢男的女兒雖非王姓女友所生，但王女視如己出，沉痛發文「孩子們、拜託你們回來爸爸媽媽身邊好嗎」，「爸爸媽媽不會罵你們、也不會責備你們、求求你們回來抱抱你們好嗎？」。

有的網友表達哀悼，希望媽媽節哀，還安慰說「別再難過了，小寶貝已經去做小天使了」，但也有網友非常憤怒，「別再說那些了、她們會這樣、是你們3個大人造成、為什麼丟著小孩去追大甲媽？」。

另一個失去兒子和女兒的易男也自責、難過的發文「你們年紀還小爸爸媽媽沒有怪你們、送你們一路好走、爸爸媽媽會好好照顧自己」、「別單（擔）心，你們還小，...3個人要互相照顧、一起去當快樂小天使」字字句句，看得令人鼻酸。

不過也有網友不領情的大罵「這是怪你吧、怎麼會怪孩子」，「到現在還不會反省自己錯在哪裡、你不負責的態度和懶散輕浮，讓孩子受盡折磨」。

據邢男的友人表示，邢、易兩個家庭是中低收入戶，18日當天透過友人介紹接下大甲媽陣頭相關工作，賺取1天1千元的薪水來增補家用，不料，3人才剛抵達遶境隊伍，就接到家裡起火的通知，馬上趕回家，並非外傳是去湊熱鬧。

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