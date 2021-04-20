獨／大甲媽千萬超大金牌吸睛！高雄老闆獻2面：因3年前的一場夢

▲億興企業老闆許展瑋(圖中)找來朋友打造2面金牌，送給大甲媽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境湧入大批信眾，而大甲媽鑾轎前的超大金牌，更是吸引話題，廟方表示由200多個信眾捐贈的金牌集結而成，價值逾千萬。《ETtoday新聞雲》獨家找到其中捐贈信眾之一，是高雄億興企業老闆許展瑋找來3個朋友一起合資捐贈金牌，他說會信奉大甲媽主要是三年前的一場夢。

高雄億興企業是從事能源發電，老闆許展瑋相當年輕，這次他找來朋友鼎錩紙業、承綱電器以及翊偉資訊，一起集資近20萬打造了1兩6的金牌贈給了大甲媽，許展瑋說三年前做了一場夢，大甲媽金身出現在自己夢裡，但是當時還不知道祂的身份，就這樣夢了一個月，「我老婆就說去大甲媽那邊看一下，結果一進去我就確定是祂了」。

▲億興企業老闆許展瑋找來朋友打造2面金牌，送給大甲媽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業老闆許展瑋找來朋友打造2面金牌，送給大甲媽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就是有這樣的感應，讓許展瑋相當虔誠，去年還去扶鑾轎，今年就打造2面金牌送給大甲媽！而大甲媽遶境的鑾轎前方有一面超大金牌，廟方表示總共有200多位民眾捐贈，其中2面就是許展瑋捐贈，許展瑋也透露要捐給大甲媽需要一張紅單，因為「今年有很多假的，都是在網路購買的，所以今年都要看重量（銀樓售出）紅單，來確保是真的」。

▲億興企業老闆許展瑋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲億興企業老闆許展瑋說跟大甲媽結緣，是在三年前的一場夢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）