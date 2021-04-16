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台中捷運新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

▲▼台中,捷運,職棒,象迷,兄弟象,文心崇德站,高鐵臺中站,松竹站,文心森林公園站,性別友善。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲中捷復駛，帶動捷運沿線的人氣外，主題捷運站也是不少遊客搶著打卡的必去景點。（圖／台中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

台中目前最夯「景點」，非台中捷運綠線莫屬了！捷運綠線自3月25日（四）恢復試營運後，台中捷運公司統計，前15天運量累計破108萬人次，不僅帶動捷運沿線周邊景點的人氣，其實就連「捷運站」本身，就具備許多話題性。

打造象迷打卡新景點，台中捷運攜手中信兄弟，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，是目前全國唯一的常設性主題車站，入口處就可以看到巨幅的中信兄弟海報牆，搶眼的「黃色」識別顏色搭配經典的Brothers字樣，宛如置身棒球場內。

更令人驚喜的是，一般捷運站由站務員廣播，「文心崇德站」中信兄弟明星球員不定時，或配合球季活動進行廣播，與球迷及台中捷運迷互動，消息一出，讓球迷們直呼，「非常期待！」

▲▼台中,捷運,職棒,象迷,兄弟象,文心崇德站,高鐵臺中站,松竹站,文心森林公園站,性別友善。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲亮黃色的閘門加上黑底黃字的Brothers圖騰，氣勢十足！

除打造主題車站外，廁所設計也翻轉刻板印象，將過往講求簡單實用的「廁所」，翻轉成宛如百貨、博物館或時髦飯店的風格設計！在台中捷運綠線18座車站中，就有3座大站的廁所，如今也成為另類的打卡觀光景點。

由中捷攜手台中中友百貨公司打造的高鐵臺中站與松竹站，可以說是全台捷運難得一見的「5星級女廁」。做為台中門戶的高鐵臺中站以瑪莉公主風為包裝，療癒的粉紅、粉藍色妝點女廁空間，牆壁甚至還嵌上童話風的大面鏡子，讓趕著通勤的旅客簡單在鏡子前補妝，也能狂冒少女心。

▲▼台中,捷運,職棒,象迷,兄弟象,文心崇德站,高鐵臺中站,松竹站,文心森林公園站,性別友善。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲▼高鐵臺中站以粉紅、粉藍色妝點女廁空間，呈現都會時尚的氛圍。

▲▼台中,捷運,職棒,象迷,兄弟象,文心崇德站,高鐵臺中站,松竹站,文心森林公園站,性別友善。（圖／台中市政府新聞局提供）

松竹站女廁則以「博物館」為主題，以沉穩的深淺色系交錯，讓旅客踏入其中，就能沉澱旅途中的自己。除了保持如廁空間的實用性，裝飾牆上甚至還陳列多項藝品，將美學無時無刻地融入在生活四周，無形中也能讓國內外旅客感受到台中城市富有的文藝氣息。
▲▼台中,捷運,職棒,象迷,兄弟象,文心崇德站,高鐵臺中站,松竹站,文心森林公園站,性別友善。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲松竹站女廁以博物館為主題，牆上陳列的多項藝品畫作，讓旅客沉浸在文藝氛圍裡。

文心森林公園站則是與在地品牌阿拉斯加合作，打造具有音樂元素的「森林系主題男女廁」。除了借重品牌力，營造通風、乾爽的舒適如廁環境，也貼心設置免接觸洗手台、置物檯、廁所使用標示燈和景觀設施等，讓人心情舒爽的療癒、實用設計。難得一見的是，可以讓旅客隨意彈奏樂音或自動播放輕柔音樂的「音樂梳妝台」，讓如廁空間不再只具備死板的「功能性」，還可以是捷運站的一處享受角落。
▲▼台中,捷運,職棒,象迷,兄弟象,文心崇德站,高鐵臺中站,松竹站,文心森林公園站,性別友善。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲文心森林公園站站如其名，特別將如廁空間打造成具有音樂元素的「森林系主題男女廁」。

針對近年倡導的「性別平等」議題，中捷在規劃軟性空間的同時，也不忘將「性別友善廁所」規劃納入其中。經中捷統計，女性乘客約占了6成以上的搭乘捷運族群，在設計時便一舉將男女廁間比例提高到1：5，希望服務更多女性客群。

從文心崇德站的「兄弟象主題」到高鐵臺中站、松竹站和文心森林公園站的主題廁所，不難看出地方政府積極以「中捷」展開台中嶄新的一頁。如今的台中，既有便捷無阻的捷運城市意象，主題設計也帶出台中活力、創新的都市特色，喜歡拍照打卡的旅客，下次來到台中，絕對要記得更新口袋裡的打卡地點。

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