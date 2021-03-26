新壽「罩」你平安好運　大甲媽祖加持保庇

▲新光人壽吉祥物「金寶」也戴上「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩，邀民眾共襄盛舉，參與大甲媽祖遶境盛事，一同為台灣祈福。

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會提供

新冠肺炎爆發以來，口罩成為民眾日常生活必需品，守護健康也安定民心，新光人壽獲大甲鎮瀾宮授權，特別設計三款「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩，並於3/25(四)上午9：00在鎮瀾宮進行過火儀式，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同出席，與新光人壽總經理黃敏義主祭，將平安口罩在媽祖座前過火，現場民眾也熱情參與，眾人誠心向媽祖祈福，保佑疫情早日止息，國人平安健康、未來一片光明。

新光人壽表示，本次特製的「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩是通過國家品質認證的MIT口罩，共有三款設計，蘊含對台灣這片土地最誠摯的祝福，以及新光人壽對客戶永遠的關懷、不變的愛心，分別是代表「展望」的新光人壽摩天大樓、代表「保護」的新光人壽500萬大傘、還有代表「光明」的無限之光幾何線條，每一款都有媽祖允諾保平安的「聖筊」，希望趣味可愛的造型設計為佩戴的民眾帶來好運、好心情，跟保險一樣為國人生命安全提供最佳保障。

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今年大甲媽祖遶境進香活動訂於4/9(五)起駕、4/18(日)回鑾，共計九天八夜，貫穿台中、彰化、雲林、嘉義共21個鄉鎮市，配合疫情指揮中心量體溫、戴口罩等防疫政策，沿途的新光人壽在地業務單位也全體動起來，預計發送10,000片「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩；此外，新光人壽將派出有吉祥物金寶圓寶的「媽祖保庇·新光罩你」遶境花車，全程陪同信眾隨駕進香，活動現場還有新光人壽與大甲媽祖聯名的活動帽、運動毛巾、好運上上籤姻緣線等好禮相送，邀請民眾共襄盛舉，一起參與最有台灣味的民俗文化盛事。

▲新光人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作推出「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩，並在大甲媽祖前過火加持。（由左至右依序為：新光人壽清水區部鍾起岸部長、大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董事長、新光人壽業務推展部楊西柏協理、大甲鎮瀾宮顏清標董事長、新光人壽黃敏義總經理、新光人壽温英宗副總經理、新光人壽公關廣宣部林慧部資深協理、新光人壽業務推展部林欣達經理。）

民眾除了在媽祖遶境期間，可於沿途新光人壽業務單位獲得「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩外，也可於4/6(二)～6/30(三)到全台各地指定合作銀行諮詢新光人壽保險商品，即可獲得見面禮「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩(限量10萬組)，活動期間透過新光人壽合作銀行投保新契約保費達抽獎資格，就有機會抽Toyota Corolla Cross或知本老爺住宿劵等一千多項好禮，若投保指定商品可再額外獲得「蘋安加碼抽」資格，豐富獎項包含Iphone 12、Apple watch等，活動詳情請參閱新光人壽「三保好運到」網站(https://www.skl.com.tw/Promotion/RE202100878/)。

近年新光人壽積極落實ESG（環境、社會及治理），善盡企業社會責任同時穩步邁向永續發展願景，除了大甲媽祖國際觀光文化節，也長期支持澎湖花火節、南投日月潭泳渡等在地特色活動，並舉辦新光登高大賽、全國公益健行、新光繪畫比賽等多項公益活動，歡迎民眾密切注意【新光人壽互動網】FB粉絲團最新資訊，參加活動也有機會獲得實用又吸睛的新光人壽「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩。