超商店員技能再+1！櫃台「現做潮T」網全跪了：能托嬰嗎

記者施怡妏／綜合報導

超商店員工作十分辛苦，除了要結帳之外，還要會泡咖啡、做手搖飲、幫忙寄貨、弄關東煮等，需要具備各種技能，除了這些之外，超商店員還要幫客人「現做潮T」，一名網友日前到超商購物，發現櫃檯的店員竟然在印製T-shirt，貼文一出後，不少網友直呼「超商店員永遠走在最前端」。

▲超商店員現做棉T 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

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網友在臉書「路上觀察學院」發文，到超商買東西時，發現女店員在櫃檯不是在結帳，而是在操作棉料噴印機「現做T-shirt」，技術看起來相當熟練，他忍不住驚呼「萬能的店員！」店員拿著全白的棉T，放進噴印機中，印出可愛的Hello Kitty圖案。從廣告看板上的項目發現，不只可以做棉T，還提供現做杯帶、肩背包等服務。

照片曝光後，吸引許多網友按讚留言，「很會給員工點技能」、「以後員工經歷有7-11，一定都會優先錄取」、「不知道要做的事越來越多，薪水有沒有跟著變多」、「早期的便利商店店員是美工刀，現在的便利商店店員是瑞士刀」、「沒有一技之長，這個叫百技之長」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

許多網友還搞笑留言，猜測未來超商店員還會提供哪些服務，「那個，不好意思，我要換機油」、「看來離去7-11做美甲、霧眉的日子不遠了」、「改天看他們在補胎我也不覺得稀奇了」、「將來會有托嬰嗎」、「改天小七店員還有接生服務，跟月子餐服務也不意外」。

據了解，不是每一間超商都有提供這樣的服務，目前全台只有台北西門町商圈的「OPEN!家族主題店－漢中門市」，以及台南新康華門市有提供現做棉T的服務，其中台南新康華門市還是「OPEN! X三麗鷗聯名主題店」，受到不少粉絲喜愛，前往該地拍照打卡。

▼台南首間「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，外觀超療癒。（圖／7-11提供）

