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損防疫尊嚴？台灣被美列「旅遊警示第3級」　指揮中心回應了

記者洪巧藍／台北報導

美國國務院以「疫情極為嚴峻」為由將116個國家列入最高風險第4級別「不要旅行」的警示，而先前一直受列於最低級別第1級警示的台灣，現在也被調升為第3級別的「三思而後行」。然而台灣防疫表現獲得國際肯定，是否有損防疫尊嚴？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日回應，美國疾病管制與預防中心（CDC）還是把台灣列為旅遊安全第1級，至於國務院的旅遊警示可能有考慮其它因素，會請外交部與美方瞭解。

▲▼0421指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲▼美國旅遊警示。（圖／美國國務院官網）

▲台灣的旅遊警示目前已被調升至第3級的「三思而後行」。（圖／美國國務院官網）

據路透社報導，國務院在20日將英國、加拿大、法國、以色列、墨西哥、德國、芬蘭、埃及、比利時、土耳其、意大利、瑞典、瑞士和西班牙等116個國家列入第4級警示，讓被列入此級別的國家瞬間暴增至150國。

至於一直被國際認為防疫措施表現良好的台灣，在美國的旅遊警示系統中，原本與紐西蘭、澳門同列為最安全的第1級「行使正常預防措施」（Exercise Normal Precautions），不過調整後，台灣的旅遊警示目前已被調升至第3級的「三思而後行」（Reconsider Travel）。同樣處於此級別的國家還有中國和日本等國。

莊人祥說明，美國CDC還是把台灣放為第一級，國務院有不同考慮才列為第三級，不一定是因為疫情防疫部分；本來澳洲、紐西蘭和台灣都是列第一級，現在也被列第三級，澳門則從第一集列第四級。

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