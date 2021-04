陸大使外出躲過飯店汽車炸彈攻擊　專家3點分析特殊之處

記者魏有德/綜合報導

巴基斯坦一間名為的賽琳娜(Serena)的5星級飯店昨(21)日發生恐怖攻擊事件,一輛載滿土製炸彈的汽車在飯店爆炸,造成至少5人死亡、12人受傷。大陸駐巴基斯坦大使農融雖入住這間飯店,幸好因外出而未受波及,事後,輿論紛紛將此次恐攻目的指向「中方人員」。對此,大陸國關專家從3點分析這起事件「特殊之處」。

▲巴基斯坦塔利班承認賽琳娜飯店「汽車炸彈攻擊」事件。(圖/路透)

▲安全人員抵達巴基斯坦賽琳娜飯店爆炸現場。(圖/翻攝新華網)

《環球時報》報導,中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達指出,這次襲擊有三點特殊之處,其一便是發生地特殊。王世達進一步說明,襲擊發生地巴基斯坦俾路支省是一個相對比較偏遠的省份,奎達是俾路支省的首府,「中巴經濟走廊的明珠瓜達爾港恰恰位於俾路支省。」

就襲擊發生時間,王世達提到,賽琳娜飯店是奎達當地最好的飯店,當地主要的接待都在此地進行,「農融大使當時正率團在俾路支省,也下榻在賽琳娜酒店,因此,此次事件在時間節點上也是比較特殊的。」

此外,這次襲擊行動是由巴基斯坦塔利班(TTP)坦承策劃發動。王世達表示,該組織的很多活動是在開伯爾-普什圖省,尤其是以前的聯邦直轄部落區及旁遮普省,「俾路支省近些年來發生的襲擊反而很多是由當地一些分離主義組織,如俾路支解放軍發動的。如果此次襲擊確系TTP發起的話,如此高調的襲擊將牽扯到各方因素,是比較敏感的。」

王世達表示,在巴基斯坦軍隊和政府的合作下,巴國安全形勢已逐漸好轉,連續多年恐攻發生頻率和傷亡人數持續下降。不過,王世達強調,冰凍三尺非一日之寒,巴基斯坦境內仍然存在著一系列的類型不同、訴求各異的暴力恐怖組織,這些恐怖組織時不時會在巴基斯坦境內某些地點,選擇某些特定時刻發動襲擊,「隨著中國海外利益的不斷拓展,我們或許也會面臨越來越多的安全風險。」

▲中國大陸駐巴基斯坦大使農融因外出幸運躲過汽車炸彈攻擊。(圖/路透)

據悉,俾路支省為巴基斯坦的「問題地區」,當地有不同勢力盤據,尤其該省份至今仍屬部族社會,大陸在巴國投資連年增長,大量項目帶來大批外部人員湧入後,便會對崇尚宗族長老制度的俾路支省原有社會結構造成破壞。因此,中國大陸就成為俾路支省一些恐怖勢力的襲擊「目標」。



CCTV footage of the #Quetta blast at Serena Hotel. pic.twitter.com/Dfo6KSCq8J#Quetta