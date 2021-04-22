　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸大使外出躲過飯店汽車炸彈攻擊　專家3點分析特殊之處

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦一間名為的賽琳娜（Serena）的5星級飯店昨（21）日發生恐怖攻擊事件，一輛載滿土製炸彈的汽車在飯店爆炸，造成至少5人死亡、12人受傷。大陸駐巴基斯坦大使農融雖入住這間飯店，幸好因外出而未受波及，事後，輿論紛紛將此次恐攻目的指向「中方人員」。對此，大陸國關專家從3點分析這起事件「特殊之處」。

▲▼塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」4死　。（圖／路透）

▲巴基斯坦塔利班承認賽琳娜飯店「汽車炸彈攻擊」事件。（圖／路透）

▲安全人員抵達巴基斯坦賽琳娜飯店爆炸現場。（圖／翻攝新華網）

▲安全人員抵達巴基斯坦賽琳娜飯店爆炸現場。（圖／翻攝新華網）

《環球時報》報導，中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達指出，這次襲擊有三點特殊之處，其一便是發生地特殊。王世達進一步說明，襲擊發生地巴基斯坦俾路支省是一個相對比較偏遠的省份，奎達是俾路支省的首府，「中巴經濟走廊的明珠瓜達爾港恰恰位於俾路支省。」

就襲擊發生時間，王世達提到，賽琳娜飯店是奎達當地最好的飯店，當地主要的接待都在此地進行，「農融大使當時正率團在俾路支省，也下榻在賽琳娜酒店，因此，此次事件在時間節點上也是比較特殊的。」

此外，這次襲擊行動是由巴基斯坦塔利班（TTP）坦承策劃發動。王世達表示，該組織的很多活動是在開伯爾-普什圖省，尤其是以前的聯邦直轄部落區及旁遮普省，「俾路支省近些年來發生的襲擊反而很多是由當地一些分離主義組織，如俾路支解放軍發動的。如果此次襲擊確系TTP發起的話，如此高調的襲擊將牽扯到各方因素，是比較敏感的。」

王世達表示，在巴基斯坦軍隊和政府的合作下，巴國安全形勢已逐漸好轉，連續多年恐攻發生頻率和傷亡人數持續下降。不過，王世達強調，冰凍三尺非一日之寒，巴基斯坦境內仍然存在著一系列的類型不同、訴求各異的暴力恐怖組織，這些恐怖組織時不時會在巴基斯坦境內某些地點，選擇某些特定時刻發動襲擊，「隨著中國海外利益的不斷拓展，我們或許也會面臨越來越多的安全風險。」

▲▼塔利班承認攻擊！巴基斯坦飯店「汽車爆炸」4死　。（圖／路透）

▲中國大陸駐巴基斯坦大使農融因外出幸運躲過汽車炸彈攻擊。（圖／路透）

據悉，俾路支省為巴基斯坦的「問題地區」，當地有不同勢力盤據，尤其該省份至今仍屬部族社會，大陸在巴國投資連年增長，大量項目帶來大批外部人員湧入後，便會對崇尚宗族長老制度的俾路支省原有社會結構造成破壞。因此，中國大陸就成為俾路支省一些恐怖勢力的襲擊「目標」。
 

ET快訊
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

「鐵鏟燙臉」逼迫學習　虎媽「望女成鳳」失心瘋

女兒被欺負！人父校門口怒掐男童脖子　po影嗆：老師不會教我來

前工程師盜1.2億機密　傳陸「千人計劃」牽涉可口可樂

「從深夜吹到凌晨」　藍廳罕見舉行跨日吹風會...全因這場會議

影／野生東北虎闖入農村　民眾驚呼快跑！...「虎掌一揮」震碎車窗

美國「去新疆化」被打臉！　首季進口新疆產品暴漲113%

2年30次！　90後電眼美女外租當伴娘爆紅

陸大使逃過一劫...恐攻內幕「不單純」　陸媒：針對巴國官員

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

「鐵鏟燙臉」逼迫學習　虎媽「望女成鳳」失心瘋

女兒被欺負！人父校門口怒掐男童脖子　po影嗆：老師不會教我來

前工程師盜1.2億機密　傳陸「千人計劃」牽涉可口可樂

「從深夜吹到凌晨」　藍廳罕見舉行跨日吹風會...全因這場會議

影／野生東北虎闖入農村　民眾驚呼快跑！...「虎掌一揮」震碎車窗

美國「去新疆化」被打臉！　首季進口新疆產品暴漲113%

2年30次！　90後電眼美女外租當伴娘爆紅

陸大使逃過一劫...恐攻內幕「不單純」　陸媒：針對巴國官員

林焌翰、吳桀睿降二軍換一投一野　餅總解釋原因

美國各銀行財報表現亮眼！小摩、高盛獲利飆四倍　營收皆優於預期

味全戰富邦有復仇者聯盟　葉總：球員狀況比較少

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

6折「貓咪零食專區」限時開啟 毛毛商城母親節滿2000再折200

「最U專屬見面禮」底加！　新會員註冊寵物雲毛毛商城就送100元折價券

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

台股站穩萬七！他討拍「都沒賺到」明細露破綻　內行人酸：少騙

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

空姐被安排陪睡！公司火速闢謠

老公拒簽「無痛分娩同意書」...她一生完秒暴走

花91萬補數學只考59分　家長氣炸被打臉

「立訊旗下公司」上海勝瑞電子大火！8人失蹤

27歲金融男迎娶76歲乾媽！背後真相超傻眼

面試問有沒有加班費？人資反嗆：我們不收垃圾

太極拳師又被打趴！網：教練肯定內傷

陸外交部：中國沒興趣打氣候牌

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

太極掌門人PK健身教練輸慘！偷咬乳頭遭KO

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

因應氣候變遷　中：不排除與美成立聯合工作組

直播猛虎闖入農村　民眾驚呼快跑！

更多熱門

相關新聞

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」

南投清境農場今下午兩點多下起暴雨，甚至出現冰雹，現場遊客嗨翻錄影，網友們看完也刷一排羨慕，直呼「下這麼大，超羨慕的」、「好想看到下雨，台南非常需要下雨」。

首例！30多歲男接種AZ隔日「右臉麻痺」

首例！30多歲男接種AZ隔日「右臉麻痺」

傳缺水電考慮移部分產能至南京廠　台積電：台灣是持續重要生產基地

傳缺水電考慮移部分產能至南京廠　台積電：台灣是持續重要生產基地

塔利班認了！巴基斯坦爆炸　中國大使逃一劫

塔利班認了！巴基斯坦爆炸　中國大使逃一劫

德基水庫只能再撐7天！　上午飄雨僅5分鐘

德基水庫只能再撐7天！　上午飄雨僅5分鐘

關鍵字：

巴基斯坦塔利班飯店汽車炸彈恐攻大使中國大陸影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面