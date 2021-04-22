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高雄古早味店家「賣這1項」！網噴時代眼淚　曝口感：加糖很好吃

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO看到「沖太白粉」，不禁好奇口感如何。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的古早味，不少人直呼沒看過，但吃過的網友卻大讚「沖熱水，加點糖水就很好吃！」一位男網友在臉書《路上觀察學院》貼出一間店的招牌，只見店家有賣脆皮抓餅、雞蛋沙拉，一旁則是有古早味，包括麵茶、薑母茶，其中一樣產品吸引原PO「有人喝過嗎？還是我太孤陋寡聞？」話題引發熱論。

「沖太白粉，有人喝過嗎？還是我太孤陋寡聞？」男網友貼出照片，只見店家的招牌上分成左右兩邊，左邊賣有「脆皮抓餅 25元 加蛋30元」、「雞蛋沙拉臭豆腐 大50元 小35元」，但吸睛的是在另一邊「古早味」區，只見每項飲品都是20元，有麵茶、沖太白粉、薑母茶、酸梅湯。

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲許多人都大讚沖太白粉很好吃。（圖／翻攝自路上觀察學院）

其中，沖太白粉意外引發熱論，不少人都很好奇，「我有看電視之前有在播這個，聽說很像口感很軟的麻糬」、「哇！第一次看過。」就有喝過的網友留言，「古早味，就一塊一塊，跟果凍一樣」、「一點太白粉加適量熱水，快速用筷子攪一攪，它會變微透明狀，像沒那麼黏的透明麻糬，再看要不要加糖，小時候很愛吃。」

還有人表示，「就吃起來口感像……不那麼Q的QQ，小時候沒東西吃就吃這個解饞，而且攪好像也有手法，攪太快會變糊」、「喉嚨痛吃這個有效！（阿嬷的偏方）」、「好吃，阿公是做鹹的，加蝦米、蔥花跟鹽巴下去沖」、「50年前媽媽煮過，加黑糖，可以治療拉肚子」、「有推車在賣，會聽到B～（水滾的聲音）。」

也有網友看到這個價格不禁大讚，「沒喝過太白粉，但其他項目價格很親民，不知道是哪個縣市。」原PO則透露這間店位於高雄，但似乎已經沒在經營，「感覺即將失傳耶，因為我拍照的這間店也是掛了大大的售，應該也沒開了。」

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