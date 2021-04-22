沒同組報告竟被網路騷擾8年！婦團憂「跟騷法漏洞」籲增概括條款

記者林育綾／台北報導

行政院會今（22）日通過各界期盼的《跟蹤騷擾防治草案》，將8種跟蹤騷擾行為樣態納入規範，可處3年以下有期徒刑，最重可關5年！不過現代婦女基金會認為，由於跟騷行為會不斷改變，明定8種樣態的缺點是可能有所遺漏、保障不全；且法規中「與性或性別有關」難以判定，像是有人被伴侶的愛慕者騷擾、還有大學沒同組就被對方騷擾8年，這些都不一定適用，建議加上概括性條款來防堵。

▲《跟蹤騷擾防治草案》通過，但可能保障不全。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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根據《跟騷法》草案內容，「跟騷」是指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關，使被害人心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

▲8種跟騷行為態樣。（圖／內政部提供）

而「跟騷行為」的界定有8大類型，內容包括：1.監視觀察跟蹤或知悉特定人的行蹤。2.盯梢守候尾隨特定人士的住所或經常出入之場所。3.對被害人警告、威脅、嘲弄、辱罵等。4.以無聲電話、空白信等干擾特定人士。5.過度追求、要求約會或其他追求行為。6.寄送物品或影像。7.出示特定資訊。8.冒用名義訂購物品或服務。

現代婦女基金會研究員王秋蘭接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，「8種跟騷行為」沒辦法窮盡囊括所有樣態，因為跟騷的行為可能會不斷改變，明定8類的優點是法條明確，可以有所依循，不會不著邊際；但缺點就是可能有所遺漏，難以全面保障所有被跟蹤騷擾的受害者。

她表示，先前民間團體或立委提出的跟騷法版本中，不少都有加上一條「其他相類之行為」的概括性條款，讓保障更全面；不過此次通過的草案當中並沒有這樣的條款，擔心保障不全。

▲網路上也有許多跟騷案例。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

王秋蘭也說，草案中提到「與性或性別有關」的界定也相當模糊，在過往社會文化脈絡下，會認為跟蹤騷擾多半和性別暴力相關，但是現實中許多被跟蹤騷擾的案例，不一定與性或性別有關，該如何判定還有許多模糊空間。

她舉例，像是有許多網路跟蹤騷擾的案例，還有個案在大學時期沒答應某同學同組報告，沒想到對方竟然持續8年騷擾，在網上用假帳號不斷批評，甚至透露「我知道你在哪、穿什麼」的資訊，引發受害者恐慌；還有人是「被伴侶的愛慕者騷擾」，這些到底算不算是「與性或性別有關」？都還有待討論，因此基金會也將持續提出倡議，希望能加上概括性條款，更全面保護受害者。

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