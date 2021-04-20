▲一秒飛到峇里島Villa牆角，新北最大閱讀盛會亮點搶先看。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

疫情期間不能出國嗎？新北閱讀節讓你一秒飛到峇里島！新北最大的閱讀盛會新北閱讀節「你用 『 』 讀新北」即將於23日正式登場，新北市立圖書館特別將峇里島Villa閱讀角搬到市府大廳，還可以一邊看書，一邊聆賞黑膠，邀請民眾透過聆聽、感受、品嚐等各種不同的方式，閱讀「新北」這本書，體驗閱讀的幸福日常。

邁入第七年的新北閱讀節，2021年以「你用 『 』 讀新北」為主題，除了帶大家閱讀好書，更透過互動式展覽、閱讀沙龍講座、戶外閱讀市集、在地特色走讀、新北風格選書，同時結合新北市的獨立書店、出版社、文創複合店等特色店家，讓各年齡層的民眾都能找到適合自己的閱讀體驗活動，閱讀不同的城市風景。

新北市立圖書館表示，將於23日於新北市政府一樓大廳展開的「你用 『 』 讀新北」互動式主題特展，共分為「閱讀沙龍」、「百工」、「歷史」、「多元」、「探索」、「世代」、「生活」等七大展區，透過新北不同面向的特色產業、職人、多元文化等，結合新北文學獎作品所策畫的主題展覽。

新北市立圖書館說，除了紀錄新北10年來的閱讀變遷，並且搭配選書推薦，讓民眾可以透過閱讀，互相認識與理解彼此不同的生活形態，同時還打造有趣的體感互動裝置，讓民眾可以透過濾色片看文章、或者體感翻書等體驗，感受不同以往的閱讀樂趣。

疫情影響，民眾不能出國，新北市立圖書館也特別在展場中打造了峇里島Villa與黑膠的閱讀空間，除了讓看展民眾實際體驗新北市最具特色的閱讀角，享受偽出國的氛圍，同時希望民眾可以透過閱讀打開感官新境界，培養「心」的旅行感。另外，搭配主題特展推出的「閱讀沙龍」系列講座，4月23日開始至30日，一連8天，將有20位名人作家接力分享閱讀生活。

4月23日首先由人氣親職作家番紅花與獨立音樂歌手吳志寧打頭陣，作家番紅花將和大家分享「我在新北 有山有海的日子」，歌手吳志寧則將用音樂的方式，改編鄉土詩人父親吳晟的詩作「他還年輕」，用音樂閱讀和大家分享生長在這片土地上所有的美好。新北閱讀節相關活動訊息，請至「新北市立圖書館」網站或臉書粉絲專頁查詢。

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