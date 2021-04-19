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堆高機躺路面！大貨車老是出包　國道七隊加強稽查取締

▲大貨車行經國道6號時因爆胎自撞中央護欄，噴飛上百支防眩板。（圖／民眾提供）

▲大貨車行經國道6號時因爆胎自撞中央護欄，噴飛上百支防眩板。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

國道3號和國道6號在4月份大型貨車事故頻傳：包括6日平板拖車載運的堆高機滑落路面、11日拖吊車吊桿撞壞國道門架，以及14日大貨車爆胎衝擊內線護欄、毀損上百支防眩板；儘管皆未釀成傷亡，國道警局第七大隊表示即起將與監理單位合作，針對大型貨車胎紋深度不足、裝載不穩妥等進行重點稽查取締，維護國道行車安全。

國道七隊指出，一輛平板拖車在4月6日載運堆高機，行經國道3號北向沙鹿路段，剛從平面道路上匝道時，堆高機隨即翻落橫躺於車道，驚悚瞬間嚇壞後方來車、紛紛緊急閃避；11日一部拖吊車載運故障車行經國道3號北上227公里處，因駕駛人疏忽未將吊桿收妥，豎起的吊桿撞毀國道門架後斷落在外線車道，所幸未釀成追撞事故或砸中其他車輛。

▲拖板車行經國道3號時，所載運的堆高機滑落路面。（圖／民眾提供）

▲拖板車行經國道3號時，所載運的堆高機滑落路面。（圖／民眾提供）

時至14日在國道6號東向國姓路段，又發生一部自大貨車因爆胎瞬間失控、撞擊內線護欄，不但摩擦近百公尺造成爆裂危害，更毀損上百支防眩板、噴射四散，東西雙向用路人安全都受到威脅。

▲國道3號、國道6號本月傳出多起大型貨車事故，國道七隊將加強取締違規。（圖／民眾提供）

▲大貨車行經國道6號時因爆胎自撞中央護欄，噴飛上百支防眩板。（圖／民眾提供）

▲國道3號、國道6號本月傳出多起大型貨車事故，國道七隊將加強取締違規。（圖／民眾提供）

▲大貨車行經國道6號時因爆胎自撞中央護欄，噴飛上百支防眩板。（圖／民眾提供）

國道七隊透露，國道每年散落物事件超過萬件，加上車速很快，一旦其他車輛閃避不及就會衍生二次事故，造成重大危害；因此即日起將不定時在各重點路段加強攔查取締違規，另再配合中彰投各監理單位實施監警聯合稽查，針對大型貨車胎紋深度不足、裝載不穩妥等列為重點項目，加強散落物的危害防制。

國道七隊大隊長李信義呼籲各類型貨車駕駛人，上路前應做好各項檢查措施、將貨物裝載綑紮牢固，若造成立即重大交通危害，將依法蒐證製作相關警詢筆錄資料後，移（函）送地檢署偵辦。
 

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