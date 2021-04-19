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特斯拉國道向右暴衝「中線小貨車飛了」　AI神回正：撞完裝沒事

網搜小組／鄺郁庭報導

一輛特斯拉（Teala）日前行駛在國道一號上，「本來正常的開一開，突然衝到隔壁車道，往該車道的一台小貨車狠狠尻了一下」，害對方被撞飛去撞到護欄，但特斯拉卻像沒事發生一樣繼續往前開。影片曝光後，就有不少人直呼，「失控後回魂」、「感覺就是人為打方向盤失控後撞到隔壁發財車，然後系統介入。」

原PO在18日晚上於PTT的car板上貼文「請問一下這台特斯拉怎麼了？」轉發自己PO到YouTube上一段35秒的行車記錄器影片，時間是18日下午1時26分，當時原PO開在國一南下254公里處，本來前面的車都開得好好的，包括事發的該輛特斯拉。結果影片過了大約12、13秒左右，突然看到在內側車道的特斯拉先是往左微傾斜、亮起煞車燈，接著就大幅度地往右偏。

▲▼ 。（圖／Yuan Ming Hu授權使用）

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▲特斯拉從內線偏到外線，最後神回正。（圖／Yuan Ming Hu授權使用）

▲▼ 。（圖／Yuan Ming Hu授權使用）

▲小貨車被撞到外線，並擦撞路肩護欄。（圖／Yuan Ming Hu授權使用）

特斯拉這一歪就是歪到隔壁車道，但當時中間車道有一輛小貨車，特斯拉側車身整個撞上去，一路把對方推到外線、甚至擦撞護欄，接著小貨車就消失在鏡頭右側，後續狀況不得而知。但拉回來看，一路偏移到外線的特斯拉，最後卻在外線上猛力回正，接著彷彿沒事地繼續行駛。不過仔細一看，其實特斯拉有將速度放慢，也有往路肩靠去，應該有停下來處理事故。

▲▼ 。（圖／Yuan Ming Hu授權使用）

▲特斯拉車主有減速停靠路肩。（圖／Yuan Ming Hu授權使用）

車禍影片在PTT引爆熱論，就有人猜測發生車禍的原因，「這一看就是睡著了先左偏，嚇醒往右拉」、「睡著左擺驚醒向右急轉啦，見多了」、「感覺是駕駛手握方向盤睡著，打瞌睡拉到方向盤，然後AI自己救回來。」其他網友則是忍不住為了特斯拉留言，「這回正真的超強吧」、「這導正真的不錯」、「看起來是駕駛轉到，後面是自動駕駛修正」、「應該是駕駛不小心打到方向盤，然後車道穩定系統把車拉回來。結論：特斯拉可以買」、「特斯拉的技術也太厲害了。」

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