忘了收吊桿「一柱擎天」　拖吊車駕駛撞壞國道門架代價出爐

記者高堂堯／南投報導

張姓男子昨駕駛拖吊車上國道出勤，回程時竟忘記收起吊桿，加上高速行駛，豎起的吊桿就直接撞上國道門架、路面上散滿碎裂零件，後車嚇得紛紛閃避，所幸未釀成人員傷亡；警方指出，貨車加裝吊桿向前或後伸放應依據實際空間和安全無虞等原則，違者依法最高可處9000元罰鍰。

▲拖吊車未收吊桿，直接撞壞國道門架。（圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

警方調查，這部拖吊車昨（11）日下午5時許，獲報有自小客車在國道三號北上車道拋錨，因此前往載運，未料將故障車輛拖上車斗後，沒將吊桿往下收回，就直接發車回程，行經國道三號北向227公里處，也是標示中興交流道將到的國道門架時，直挺挺的吊桿就直接撞擊門架下緣，導致零件毀損散落，吊桿也斷裂掉於外線車道，砰然劇響也嚇壞後車駕駛。

▲拖吊車駕駛忘了收起吊桿，直接撞上國道門架後斷裂掉落。（圖／民眾提供）

警方指出，所幸後方車輛及時閃避，未釀成追撞事故和人員受傷；因事故現場散落車輛零件，國道七隊接獲通報後，立即轉報交控中心派員前往排除。整起事故過程也被後車駕駛的行車紀錄器拍下、上傳臉書後引發熱議。

60歲的張姓拖吊車駕駛向警方供稱，因一時疏忽而未將吊桿收回；相關賠償問題，現由高公局南投工務段與拖吊車駕駛釐清中。

▲國道門架被拖吊車吊桿撞出一個缺口（紅圈處）。（圖／民眾提供）

第七公路警察大隊長李信義呼籲，貨車加裝吊桿，經公路監理機關檢驗合格後，就視為車身附屬設備，行駛中應勾緊於車身，至於吊桿向後或向前伸放，應視實際空間和安全無虞而定；違者依《道路交通管理處罰條例》第29條，可處以3000至9000元罰鍰。



►逆齡神霜超有感



►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能



►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃 空拍照卻超美



►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝 鄰居驚訝：爸爸人很好



►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇 自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

