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嚴正執法！　台61線大型車輛事故頻傳學甲警聯合稽查取締

▲學甲分局攜手交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，守護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲學甲分局攜手交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，守護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期台61線西濱快速公路大型車輛交通事故頻傳，台南市警學甲分局安排勤務，在台61線西濱快速公路，針對大型車進行聯合稽查取締，有效遏止大型車輛違規超載僥倖心態，守護用路人安全。

▲學甲分局攜手交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，守護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局指出，2020年12月17日在台南市北門段南下282公里處外側車道，發生大型槽車追撞小型工程車事故，造成2人死亡的慘劇。2021年4月6日凌晨在苗栗縣通霄鎮南下路段，也發生3輛大型拖板車事故，造成3名駕駛人受傷送醫，大批磚塊等建築廢棄物散落一地，導致道路雙向交通中斷，而最受社會矚目的是發生在2021年2月21日凌晨也是在台61線西濱雲嘉大橋路段，21輛大小車輛的重大連環車禍，造成2死8傷的慘案。

▲學甲分局攜手交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，守護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分析台61線快速公路事故案例，發生的肇因多屬超速及超載等違規行為，學甲警為有效防制事故發生，除加強移動式測速照相取締外，特攜手南市警局交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，這造價百萬的活動地磅，能發揮機動彈性及靈活調度之特性，有效遏止大型車輛違規超載僥倖心態，守護用路人安全。

▲學甲分局攜手交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，守護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲學甲分局攜手交通警察大隊及麻豆監理站，出動「活動地磅」在台61線快速公路北門段執行「取締各式大型車超載」專案勤務，守護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長翁誌宏表示，大型車輛動能大，如遇交通事故嚴重程度必然較高，專案勤務除了對違規車輛加強取締外，也呼籲駕駛人不要疲勞駕駛，平時要注意自身健康狀況、勿連續開車8小時以上，保障自己也守護他人的用路安全，勿超速、勿超載、勿酒駕，確實遵守行車秩序，千萬別心存僥倖，釀成無法挽回的悲劇。交通違規取締不是目的，是希望藉由執法手段，來導正駕駛人違規行為，減少憾事的發生。

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