防牛結節疹延燒！桃園動保處總動員　一口氣幫3000頭牛打疫苗

▲農業局動保處人員在蘆竹區某牧場為乳牛施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農委會動植物防檢局15日公布新北市林口區一家肉牛養殖廠爆發牛結節疹疫情，宣佈苗栗以北肉牛場需在3天內打完疫苗，桃園市農業局動保處16日動員人力在蘆竹區某為牛隻施打疫苗，處長王德吉指出，目前已施打2家肉牛場與幾家乳牛場，其中乳牛因被固定較容易施打，預計今天要拚完成3000頭牛隻。

▲農業局動保處人員在蘆竹區某牧場為乳牛施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對台灣本島爆發牛結節疹疫情，桃園市動保處為配合農委會防檢局通知，避免疫情擴大，查出蘆竹區某肉牛場距離林口某肉牛場染疫，針對該牧場半徑10公里內的牧場訪視，其中蘆竹區某肉牛牧場位置正好在10公里範圍內，動保處人員16日前往訪視，牧場飼主為配合疫苗施打，也在努力做好相關設施，調度了鐵工設置圍籬，並將散布牧場各區肉牛集中，以方便動保處人員施打疫苗。

▲農業局動保處人員為乳牛施打疫苗前，仔細將疫苗混勻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

動保處長王得吉表示，動保處有30名人員出動，在桃園市各牧場或乳牛養殖場協助施打疫苗，人員施打疫苗前需完成穿防護衣、戴手套、戴帽子與口罩等裝備，注射疫苗器具須充分消毒與疫苗充分混勻，每頭牛在皮下注射1CC即完成接種疫苗程序。

王得吉強調，桃園市目前已完成2家肉牛場疫苗接種工作，另外針對幾家乳牛牧場施打疫苗，因乳牛幾乎都集中固定飼養，因此效率較高，動保處人員以乳牛場為主，今日可望完成3000頭牛隻疫苗施打，至於肉牛部分，因牧場通常沒有固定牛隻設備，施打疫苗時難度相對較高且不好掌握，目前乳牛場疫苗打結束後，會針對肉牛部分集中人員施打，希望3天內可完成全市5800頭牛完成疫苗施打作業。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►小黃司機戀上身障女被控5度猥褻性侵 她簡訊傳這些字眼…破功

►雙煞闖屋備AB計畫！B奏效綁女劫鑽石 秒回頭她跑了沒有C...完蛋

►部立桃園醫院升級教學醫院！與陽明交大簽約 徐永年：雙方專業↑