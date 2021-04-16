　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防牛結節疹延燒！桃園動保處總動員　一口氣幫3000頭牛打疫苗

▲桃園市農業局動保處人員在蘆竹區某乳牛場為固定乳牛施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農業局動保處人員在蘆竹區某牧場為乳牛施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農委會動植物防檢局15日公布新北市林口區一家肉牛養殖廠爆發牛結節疹疫情，宣佈苗栗以北肉牛場需在3天內打完疫苗，桃園市農業局動保處16日動員人力在蘆竹區某為牛隻施打疫苗，處長王德吉指出，目前已施打2家肉牛場與幾家乳牛場，其中乳牛因被固定較容易施打，預計今天要拚完成3000頭牛隻。

▲桃園市農業局動保處人員為乳牛施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農業局動保處人員在蘆竹區某牧場為乳牛施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對台灣本島爆發牛結節疹疫情，桃園市動保處為配合農委會防檢局通知，避免疫情擴大，查出蘆竹區某肉牛場距離林口某肉牛場染疫，針對該牧場半徑10公里內的牧場訪視，其中蘆竹區某肉牛牧場位置正好在10公里範圍內，動保處人員16日前往訪視，牧場飼主為配合疫苗施打，也在努力做好相關設施，調度了鐵工設置圍籬，並將散布牧場各區肉牛集中，以方便動保處人員施打疫苗。

▲桃園市農業局動保處人員為乳牛施打疫苗前，仔細將疫苗混勻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農業局動保處人員為乳牛施打疫苗前，仔細將疫苗混勻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

動保處長王得吉表示，動保處有30名人員出動，在桃園市各牧場或乳牛養殖場協助施打疫苗，人員施打疫苗前需完成穿防護衣、戴手套、戴帽子與口罩等裝備，注射疫苗器具須充分消毒與疫苗充分混勻，每頭牛在皮下注射1CC即完成接種疫苗程序。

王得吉強調，桃園市目前已完成2家肉牛場疫苗接種工作，另外針對幾家乳牛牧場施打疫苗，因乳牛幾乎都集中固定飼養，因此效率較高，動保處人員以乳牛場為主，今日可望完成3000頭牛隻疫苗施打，至於肉牛部分，因牧場通常沒有固定牛隻設備，施打疫苗時難度相對較高且不好掌握，目前乳牛場疫苗打結束後，會針對肉牛部分集中人員施打，希望3天內可完成全市5800頭牛完成疫苗施打作業。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►小黃司機戀上身障女被控5度猥褻性侵　她簡訊傳這些字眼…破功

►雙煞闖屋備AB計畫！B奏效綁女劫鑽石　秒回頭她跑了沒有C...完蛋

►部立桃園醫院升級教學醫院！與陽明交大簽約　徐永年：雙方專業↑

ET快訊
舒力基路徑「明顯西修」　最接近台灣時間點曝
快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元
最重才7年！李義祥害死49無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」
何孟遠2年前樣貌被挖出　網一看對比照愣了
活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大甲媽回鑾路經苗木之鄉　永靖徹夜沸騰接駕大學生香客也感動

發揮巧思及創意　桃園小小說演家強力招募：冠軍獎金8000元

2021世界閱讀日　桃園紅梅分館「氣球閱讀列車」啟動！打卡有禮

桃園醫療小管家龍潭據點揭牌　中醫檢測新穎健康服務多元

獅子會300G2區417桃園巨蛋召開年會　胡耀輝「團結和諧」參選總監

選票支持民進黨建設卻未獲青睬　徐其萬為大園人叫屈！

養牛第二大縣！屏東動物疫災應變中心啟動　全面防堵牛結節疹感染

防牛結節疹延燒！桃園動保處總動員　一口氣幫3000頭牛打疫苗

水情嚴峻　台南消防缺水抗旱啟動各項防範應變機制

台中百年歷史建築展出百萬珠寶　中市文化局：訪古蹟兼做公益

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

大甲媽回鑾路經苗木之鄉　永靖徹夜沸騰接駕大學生香客也感動

發揮巧思及創意　桃園小小說演家強力招募：冠軍獎金8000元

2021世界閱讀日　桃園紅梅分館「氣球閱讀列車」啟動！打卡有禮

桃園醫療小管家龍潭據點揭牌　中醫檢測新穎健康服務多元

獅子會300G2區417桃園巨蛋召開年會　胡耀輝「團結和諧」參選總監

選票支持民進黨建設卻未獲青睬　徐其萬為大園人叫屈！

養牛第二大縣！屏東動物疫災應變中心啟動　全面防堵牛結節疹感染

防牛結節疹延燒！桃園動保處總動員　一口氣幫3000頭牛打疫苗

水情嚴峻　台南消防缺水抗旱啟動各項防範應變機制

台中百年歷史建築展出百萬珠寶　中市文化局：訪古蹟兼做公益

4月擾台14次！共機運8進入我西南空域　遭我軍廣播驅離

魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

從游擊移防二壘　李宗賢點出最大差別

豆花妹拼搶《飢餓遊戲》女主門票　錄一集殘廢5天

沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢

咖啡界LV來了！單杯要價560元　UCC「Super 藍山 No.1」台灣限量開賣

中職二軍／曾仁和飆149公里　中繼4局無失分奪首勝

新Echo Buds讓AirPods3壓力大　外媒酸蘋果「何時拿掉那一根」

禁代理愛奇藝條款上路　前員工被疑重起爐灶...檢調搜索訊後請回

尪家暴老婆「慘掛彩送醫」　妻冷回：警告過，但他沒聽

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

接電話被告知涉刑案！板橋婦搭高鐵到左營為自清

路面散落大量油漬！　東港警急搬「這個」對抗

全台首次夜賞「萬金杜鵑」　拍到手軟網美聖地

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

屏東火車站科技執法！　違規停車銳減

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

捕捉花蓮美景一瞬間　邱福興展出金牌攝影作品

彰化客運即起延駛南開科大

皮革公司欠款187萬元拒繳林姓負責人管收

台中新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

工人今彩539同號買3張中1200萬

住在山腰的不老騎士路倒　熱血警代「駕」

部立桃園醫院升級教學醫院！與陽明交大簽約

更多熱門

相關新聞

快訊／台灣緊急採購13萬劑牛結節疹疫苗　蘇貞昌：已經到了南非機場

快訊／台灣緊急採購13萬劑牛結節疹疫苗　蘇貞昌：已經到了南非機場

行政院長蘇貞昌16日上午視察牛結節疹防疫應變措施及疫苗施打儲備作為。針對牛結節疹疫苗採購進度，蘇貞昌表示，指揮中心已向國外緊急採購13萬劑，目前抵達南非機場，後續運送作業以專車、專案辦理，屆時將以警車開道，緊急分送至全國各地牧場。

快訊／陳吉仲：苗栗以北1.5萬頭牛列高風險　3天內打完牛結節疹疫苗

快訊／陳吉仲：苗栗以北1.5萬頭牛列高風險　3天內打完牛結節疹疫苗

「牛結節疹」不死也半條命！症狀、防疫一次看

「牛結節疹」不死也半條命！症狀、防疫一次看

台南養2萬7千頭牛！防疫備戰　補蚊燈＋大消毒

台南養2萬7千頭牛！防疫備戰　補蚊燈＋大消毒

防堵牛結節　竹縣市2600牛3日內打完

防堵牛結節　竹縣市2600牛3日內打完

關鍵字：

牛結節疹桃園動保處全員動員疫苗施打

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面