　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「牛結節疹」不死也半條命！恐害牛減乳不孕　症狀、防疫一次看

▲▼ 牛結節疹 。（圖／農委會提供）

▲林口昨日爆發8頭肉牛確診牛結節疹疫情。（圖／農委會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市林口昨日爆發8頭肉牛確診牛結節疹疫情，這是台灣本島首次案例。根據農委會資料指出，國內牛相關產業有140億產值，若疫情沒控制好，台灣可能發生「沒牛奶喝」的困境，不經讓外界擔心這次是否影響巨大？牛結節疹的症狀到底是什麼？如何快速防堵疫情傳播？《ETtoday新聞雲》為讀者整理牛結節疹懶人包，一次看懂。

牛結節疹是什麼？症狀為何？

[廣告]請繼續往下閱讀...

牛結節疹病原是非人畜共通傳染病，只會感染牛及水牛，病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10％到20％，死亡率為1％到5％，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。

牛結節疹有結節狀皮膚炎、潰瘍、淋巴結炎及單肢或多肢水腫等特點，發病率高但死亡率低，因此不論肉牛、乳牛，感染後癒後不良，不死也剩半條命，尤其泌乳牛感染後產乳量會顯著下降，且也會有流產、不孕、牛皮無法利用等狀況，讓牛隻失去經濟上的價值。

牛結節疹病毒在國際上已出現多年，非洲地區有26國、歐洲地區有2國、亞洲地區有12國都有爆發過疫情。

▲▼ 牛結節疹 。（圖／農委會提供）

台灣首例牛結節疹發生緣由？

2020年金門縣7月10日爆發首例牛結節疹案例，截至去年7月22日累計出現症狀的牛場計48場，累計撲殺128頭並進行焚化銷毀，農委會旋即成立應變小組，與相關部會、地方政府合作防堵疫情擴大，金門養牛產業年產值約新台幣2億元，政府相當關注。為預防台灣本島出現牛結節疹疫情，2020年我國更耗費800萬元採購15萬劑疫苗。

而在去年金門爆發牛結節疹疫情時，農委會主委陳吉仲特別強調，牛結節疹絕對不能傳到台灣本島，台灣本島有15萬頭牛隻，其中以乳牛居多，若進來「牛奶就沒得喝了」，防疫工作非常重要。

▲▼ 牛結節疹 。（圖／農委會提供）

國內牛相關產業有140億產值是否受影響？

陳吉仲說明，目前新北市動保處已先依風險狀況，完成案例場一場8頭發病牛隻撲殺工作，並已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散，若往後只有這8頭牛隻感染，且確實施打疫苗，經濟損失就會比較少。但他也坦言，但若沒有守住，牛結節疹影響到其他牛區，從彰化、雲林到屏東有很多酪農區都會被影響，且影響非常巨大。

副主委黃金城也說，表示現階段疫苗在庫4.5萬劑，加上訂購的18萬劑，一共22萬5000劑，今日一天內新北養牛場要全數施打完畢，半徑10公里內，畜牧場內1772頭牛，苗栗以北3天內要注射完畢，扣除1萬4000多劑縣市施打疫苗外；其餘的疫苗若有發現高風險的畜牧場優先施打，再打彰化、台中地區，希望透過疫苗施打，有效守住疫情。

▲▼ 「牛結節疹」一染上就超嚴重！　疫情症狀、防堵傳播一次看懂。（圖／防檢局提供）

▲陳吉仲強調，牛結節疹為痘病毒造成的病毒性疾病，國產肉品如肉乾、牛肉，以及鮮乳等乳品均沒有任何食安疑慮，請國人安心食用。（圖／防檢局提供）

如何杜絕牛結節疹疫情？

中興大學昆蟲系教授杜武俊說明，牛結節疹病毒通常是藉由吸血性蚊蟲、蒼蠅等傳播，養牛農戶若能落實病媒蚊蟲防治，再加上施打疫苗，就能很快把疫情控制下來。

杜武俊說明，病媒昆蟲有很好的走趨光性，用燈光誘集器可以發揮很大的防治效果，疫情期間建議捕蟲燈24小時吊掛，每個畜牧場至少2到3個的捕蟲燈，就有很好的殺除效果。另外，針對也需加強管理牛場周遭環境，會滋生蚊蟲的水域、動物排洩物、飼料等要落實管理，牧場周邊的雜草也需要徹底清除。

杜武俊也提到，因蒼蠅不易被捕蚊燈捕抓，但對顏色有偏好，建議可利用色板捕抓蒼蠅，一般抓蒼蠅使用黃色板，若要抓捕吸血性的刺蠅類則要改用白色板，並鋪上捕蟲膠，就能發揮很好的效果。

陳吉仲強調，牛結節疹為痘病毒造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊，蠅，壁蝨）及痂皮傳播，不是人畜共通傳染病，國產肉品如肉乾、牛肉，以及鮮乳等乳品均沒有任何食安疑慮，請國人不必恐慌安心食用。

【你可能也想看】

►本島爆牛結節疹！沒守住將害140億產值　彰雲屏酪農影響巨大
►林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」　專家研判2傳播途徑曝
►新北市林口爆發「牛結節疹」！撲殺8頭發燒牛隻　全市12養牛場清查
►新北8牛隻確診牛結節疹！周遭「12牛場千頭牛」1天內緊急打疫苗
►18萬劑牛結節疹疫苗2周內抵台　苗栗以北牛隻「3天內打完」

ET快訊
荳荳很相信何孟遠慘遭背叛！知情好友曝近況
快訊／國一北上3車連環撞！小貨車翻覆駕駛夾困回堵10公里
兒半夜燒到39.9度衝急診　醫師1句話讓他嚇壞：我想退掛
1元爽玩劍湖山！姓名「和3字同音」門票299元
快訊／王定宇台南服務處遭潑漆！警急追幕後兇手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

貴婦菜市場買肉「討2次塑膠袋」　老闆見1眼神心涼了：我的原罪

白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

就要晚上嗑美食！大學生「最愛外送宵夜」公開了　訂單王是這大學

星宇航空X胡同新推「秘製燒肉飯」　精品級飛機餐超商開賣

亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出

兒半夜燒到39.9度衝急診　天然呆醫師「問1句」嚇壞爸：我想退掛

台科大生跳階衝名校！他拚上全額獎學金「耶魯大學博士班」

報稅2新制省荷包！基本生活費「調高到18.2萬元」　優惠曝光

台中馬路「水流成河」！疑自來管線破裂超浪費　台水說話了

3歲孩便便出奇招！坐馬桶「表演柔軟度」假裝睡著　爸苦笑揭穿騙局

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

貴婦菜市場買肉「討2次塑膠袋」　老闆見1眼神心涼了：我的原罪

白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

就要晚上嗑美食！大學生「最愛外送宵夜」公開了　訂單王是這大學

星宇航空X胡同新推「秘製燒肉飯」　精品級飛機餐超商開賣

亞洲唯一獲邀法國拉瓦勒大展　清大15件虛擬藝術校園首度展出

兒半夜燒到39.9度衝急診　天然呆醫師「問1句」嚇壞爸：我想退掛

台科大生跳階衝名校！他拚上全額獎學金「耶魯大學博士班」

報稅2新制省荷包！基本生活費「調高到18.2萬元」　優惠曝光

台中馬路「水流成河」！疑自來管線破裂超浪費　台水說話了

3歲孩便便出奇招！坐馬桶「表演柔軟度」假裝睡著　爸苦笑揭穿騙局

陳砥柱／下班繞路吃鹹粥出車禍也算職災

貴婦菜市場買肉「討2次塑膠袋」　老闆見1眼神心涼了：我的原罪

人妻結婚10個月被抓去關　出來老公跑了！氣喊「被洗腦才嫁」

南韓驚傳「首位」國會議員確診新冠！疑遭秘書感染

卡普空宣布推出《惡靈古堡4：VR》　將於Oculus平台進行首發

白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

還有5000點！他急求花旗現金紅利「耗點方法」　網推4神招秒用光

隱匿牛結節疹疫情可罰100萬　陳吉仲：北部15萬頭牛列入高風險

快訊／國一北上彰化段3連撞！小貨車翻覆駕駛夾困　回堵10公里

墜5米深邊坡！他夜騎衝路旁石墩　吊車搶救：酒測值1警消驚呆

生活熱門新聞

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

PO「哺乳照」遭批　醫、國健署力挺

致死率100%媽祖說會活！重病妹長到7歲

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

台中妹嗆台北不會共體時艱！北部人1句話被讚爆

綠色乖乖紅到國外　BBC揭台灣神奇用法

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

2年前門太小…白沙屯媽衝進車行停駕

1年35萬賺到500萬　他公開All in紀錄

舒力基暴風增壯！最新路徑侵襲率曝光

活龍蝦鐵板料理！在眼前掙扎到死　網友不忍看

更多熱門

相關新聞

台南養2萬7千頭牛！防疫備戰　補蚊燈＋大消毒

台南養2萬7千頭牛！防疫備戰　補蚊燈＋大消毒

新北市林口區肉牛場4月15日確診感染牛結節疹病例，為台灣本島首例，檢出牛結節疹病毒核酸與2019年中國發表的流行病毒株基因序列相似度達100％，台南市農業局為防堵疫情在台南市發生，緊急啟動防疫作為，全力防範牛結節疹疫情。

防堵牛結節　竹縣市2600牛3日內打完

防堵牛結節　竹縣市2600牛3日內打完

牛本島爆牛結節疹！沒守住將害140億產值

牛本島爆牛結節疹！沒守住將害140億產值

林口8頭牛染牛結節疹就地焚化！列管1709頭16日打疫苗

林口8頭牛染牛結節疹就地焚化！列管1709頭16日打疫苗

林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」

林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」

關鍵字：

牛結節疹疫情懶人包

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

采子說謊斷送演藝事業！老闆撤留言

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面