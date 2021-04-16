「牛結節疹」不死也半條命！恐害牛減乳不孕　症狀、防疫一次看

▲林口昨日爆發8頭肉牛確診牛結節疹疫情。（圖／農委會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市林口昨日爆發8頭肉牛確診牛結節疹疫情，這是台灣本島首次案例。根據農委會資料指出，國內牛相關產業有140億產值，若疫情沒控制好，台灣可能發生「沒牛奶喝」的困境，不經讓外界擔心這次是否影響巨大？牛結節疹的症狀到底是什麼？如何快速防堵疫情傳播？《ETtoday新聞雲》為讀者整理牛結節疹懶人包，一次看懂。

牛結節疹是什麼？症狀為何？

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牛結節疹病原是非人畜共通傳染病，只會感染牛及水牛，病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10％到20％，死亡率為1％到5％，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。

牛結節疹有結節狀皮膚炎、潰瘍、淋巴結炎及單肢或多肢水腫等特點，發病率高但死亡率低，因此不論肉牛、乳牛，感染後癒後不良，不死也剩半條命，尤其泌乳牛感染後產乳量會顯著下降，且也會有流產、不孕、牛皮無法利用等狀況，讓牛隻失去經濟上的價值。

牛結節疹病毒在國際上已出現多年，非洲地區有26國、歐洲地區有2國、亞洲地區有12國都有爆發過疫情。

台灣首例牛結節疹發生緣由？

2020年金門縣7月10日爆發首例牛結節疹案例，截至去年7月22日累計出現症狀的牛場計48場，累計撲殺128頭並進行焚化銷毀，農委會旋即成立應變小組，與相關部會、地方政府合作防堵疫情擴大，金門養牛產業年產值約新台幣2億元，政府相當關注。為預防台灣本島出現牛結節疹疫情，2020年我國更耗費800萬元採購15萬劑疫苗。

而在去年金門爆發牛結節疹疫情時，農委會主委陳吉仲特別強調，牛結節疹絕對不能傳到台灣本島，台灣本島有15萬頭牛隻，其中以乳牛居多，若進來「牛奶就沒得喝了」，防疫工作非常重要。

國內牛相關產業有140億產值是否受影響？

陳吉仲說明，目前新北市動保處已先依風險狀況，完成案例場一場8頭發病牛隻撲殺工作，並已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散，若往後只有這8頭牛隻感染，且確實施打疫苗，經濟損失就會比較少。但他也坦言，但若沒有守住，牛結節疹影響到其他牛區，從彰化、雲林到屏東有很多酪農區都會被影響，且影響非常巨大。

副主委黃金城也說，表示現階段疫苗在庫4.5萬劑，加上訂購的18萬劑，一共22萬5000劑，今日一天內新北養牛場要全數施打完畢，半徑10公里內，畜牧場內1772頭牛，苗栗以北3天內要注射完畢，扣除1萬4000多劑縣市施打疫苗外；其餘的疫苗若有發現高風險的畜牧場優先施打，再打彰化、台中地區，希望透過疫苗施打，有效守住疫情。

▲陳吉仲強調，牛結節疹為痘病毒造成的病毒性疾病，國產肉品如肉乾、牛肉，以及鮮乳等乳品均沒有任何食安疑慮，請國人安心食用。（圖／防檢局提供）

如何杜絕牛結節疹疫情？

中興大學昆蟲系教授杜武俊說明，牛結節疹病毒通常是藉由吸血性蚊蟲、蒼蠅等傳播，養牛農戶若能落實病媒蚊蟲防治，再加上施打疫苗，就能很快把疫情控制下來。

杜武俊說明，病媒昆蟲有很好的走趨光性，用燈光誘集器可以發揮很大的防治效果，疫情期間建議捕蟲燈24小時吊掛，每個畜牧場至少2到3個的捕蟲燈，就有很好的殺除效果。另外，針對也需加強管理牛場周遭環境，會滋生蚊蟲的水域、動物排洩物、飼料等要落實管理，牧場周邊的雜草也需要徹底清除。

杜武俊也提到，因蒼蠅不易被捕蚊燈捕抓，但對顏色有偏好，建議可利用色板捕抓蒼蠅，一般抓蒼蠅使用黃色板，若要抓捕吸血性的刺蠅類則要改用白色板，並鋪上捕蟲膠，就能發揮很好的效果。

陳吉仲強調，牛結節疹為痘病毒造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊，蠅，壁蝨）及痂皮傳播，不是人畜共通傳染病，國產肉品如肉乾、牛肉，以及鮮乳等乳品均沒有任何食安疑慮，請國人不必恐慌安心食用。

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