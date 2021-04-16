小黃司機戀上身障女被控5度猥褻性侵　她簡訊傳這些字眼…破功

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市粘姓男子以駕駛計程車為業，遭指控在去年11月起至12月中旬，搭訕領有身心障礙證明女子，並開車在田間小路上乘機親吻襲胸2次，後來更將女子帶回友人住處乘機硬上3次得逞，女子家人發現報警提告；粘男辯稱2人是男女朋友，發生親密關係前都有獲得女子同意，女子也以兩人簡訊傳送「我愛你」、「有老公就是你」等語，檢方認為粘男犯罪嫌疑不足，16日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，58歲的粘姓男子去年認識領有身心障礙證明的女子，隨後在11月1日下午5時許搭載女子經過桃園市中壢區一處田間小路，涉強行擁抱親吻女子，違背其意願摸胸，總計2次強制猥褻得逞。

粘男又在同年11月中旬、下旬與12月中旬分別帶女子至友人住處，乘女子不知與不能抗拒下，乘機性交得逞。事後女子家人發現神情有異，查出真相後報警提告。

粘男在偵訊時否認犯行，辯稱與女子是男女朋友關係，發生親密行為前均曾獲得女子同意等語；女子則指稱，曾表達拒絕之意，但除女子單一指述外，並無其他積極證據認為粘男犯行。

檢方查出，女子曾提出與男粘之間簡訊紀錄，且兩人之後頻繁相互分享生活瑣事及心情，數次相約見面，女子甚至曾向粘男傳送「我愛你」、「想你」、「對你真心」、「我要跟你在一起」、「有老公就是你」等語，顯示雙方關係親暱且互動頻仍，檢察官認為全案罪證不足，偵結不起訴。

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