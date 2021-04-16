養牛第二大縣！屏東動物疫災應變中心啟動　全面防堵牛結節疹感染

▲養牛場消毒 。（圖／屏東縣政府胃業處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新北市爆發台灣首例牛結節疹確診感染病例，屏東縣政府16日緊急成立動物疫災應變中心，將全面巡查縣内194處養牛畜牧場，進行防疫宣導、落實防疫檢查、採樣等工作，全力防堵牛結節疹發生。

▲檢查牛隻狀況 。

屏東縣號飼養牛隻中在萬丹、里港等鄉鎮，全縣養牛場有194場，約飼養2萬7257頭，其中乳牛有101場，2萬569頭，肉牛78場6624頭，役牛17場64頭，場數及牛隻飼養頭數居全國第二。

這次疫情是繼去年7月金門爆發牛結節疹後台灣首例，雖然疫情還在北部，不過縣長潘孟安15日在獲知確診病例後，立即指示農業處超前部署防範，除針對各畜牧場全面進行巡檢工作，並加強飼養場防疫宣導，提醒養牛戶務必做好場區病媒蚊防範措施，全面防堵牛結節疹，避免造成養牛產業損失。

農業處長鄭永裕表示，牛結節疹只感染牛、水牛等動物，並非人畜共通傳染疾病，民眾不必恐慌。牛發生結節疹後會造成泌乳量下降，經濟上損失嚴重，目前農業處已啟動防疫作為，成立牛結節疹緊急應變中心，近日內將派員完成全縣194處養牛場疫情訪視調查，並加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及隨時檢查牛隻健康情形等防疫宣導。

鄭永裕同時呼籲養牛場應配合加強進出場區人員、車輛的管控及清潔消毒，尤其必須避免糞肥堆積，場區週邊更要定期進行清掃，減少病媒蚊孳生，若發現場內牛隻有疑似病例，應立即聯絡牧場獸醫師及直接通報農業處，如有隱匿疫情者將依法裁罰，經撲殺牛隻不予補償，大家共同防範牛結節疹，守護養牛產業。

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