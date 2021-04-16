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部立桃園醫院升級教學醫院！與陽明交大簽約　徐永年：雙方專業↑

▲衛福部立桃園醫院16日上午與國立陽明交通大學簽約成為教學醫院，院長徐永年（右）與陽明交通大學校長林奇宏（左）完成簽約儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院16日上午與國立陽明交通大學簽約成為教學醫院，院長徐永年（右）與陽明交通大學校長林奇宏（左）完成簽約儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院16日上午與國立陽明交通大學簽約成為「教學醫院」，院方還舉行揭牌典禮，桃醫院長徐永年指出，國立陽明交通大學與衛福部桃園醫院為建立教學研究與醫療服務已有密切合作關係，簽約目的為提升雙方醫療專業水準；陽明交大學長林奇宏盛讚吳院長是陽明大學第一屆校友，雙方深化合作關係，各界均樂觀其成。

這項教學醫院簽約儀式與揭牌典禮在上午9時在衛福部立桃園醫院舉行，包括桃園市副市長李憲明等人都出席，徐永年表示，桃醫與陽明交大建教合作，未來師生學問會變得更多、服務變更好、品質也一再提升，過去陽明交大在防疫部分做得非常好，今天結合雙方能力，能讓整個防疫工作更加完整，也可提升服務市民的醫療品質更上一層樓。

▲衛福部立桃園醫院16日上午與國立陽明交通大學舉行教學醫院揭牌儀式，院長徐永年（中）、陽明交通大學校長林奇宏（左三）與副市長李憲明（右四）。等人打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院16日上午與國立陽明交通大學舉行教學醫院揭牌儀式，院長徐永年（中）、陽明交通大學校長林奇宏（左三）與副市長李憲明（右四）。等人打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國立陽明交通大學校長林奇宏說，陽明大學成立之初，培育的都是公費醫師，畢業後到公立醫院服務，其中代表人物就是桃園醫院院長徐永年，徐院長是陽明大學第一屆醫學系畢業校友。

林奇宏認為，桃園醫院為陽交大的教學醫院，提供陽明交大學生醫院實習、見習機會，原本雙方就是建教合作夥伴，實習醫學生會前往部桃實習，部桃醫師也會到陽大兼課，在2016年深化合作聘請專案教師、開辦醫務管理學分班、合作研究等，去年12月30日在陽明大學校務會議上做出決議，部立桃園醫院成為本校教學醫院，同時已報備衛福部與教育部，各界都樂見其成。

徐永年強調，今年適逢陽明大學與交通大學圓滿併校，舉辦「衛生福利部桃園醫院為國立陽明交通大學教學醫院」簽約暨揭牌典禮，迎接新氣象，也希望未來雙方更緊密合作。

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