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雙煞闖屋備AB計畫！B奏效綁女劫鑽石　秒回頭她跑了沒有C...完蛋

▲徐姓男子因缺錢花用，夥同王姓男子在去年9月間攀爬入侵民宅，綑綁女屋主後翻箱倒櫃搶得鑽戒、項鍊等財物，但徐男等人事後遺留手機與鞋子在現場成為破案關鍵。（示意圖／取自免費圖庫pakutas）

▲徐男夥同王男去年9月間攀爬入侵民宅，綑綁女屋主後洗劫鑽戒、項鍊等財物，但匆促逃離遺留手機、鞋子在現場，成破案關鍵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

因毒品案遭通緝的徐姓男子欠缺逃亡費用，夥同王姓男子共謀潛入民宅竊取珠寶財物，去年9月凌晨2人備妥辣椒水與束帶攀爬入侵民宅，女屋主聽見聲音下床查看時被徐綑綁，徐在屋內翻箱倒櫃時，女屋主趁機掙脫束帶從4樓往隔壁3樓跳樓報警，徐則在洗劫鑽戒、項鍊等財物後發現女屋主逃逸，趕緊逃離，但卻將手機、鞋子等物遺留現場，警方24小時內將2人逮捕；桃園地院審結將徐、王2人依攜帶凶器踰越安全設備侵入住宅強盜罪，分別判處8年10月與8年4月徒刑，可上訴。

檢警調查，徐姓男子因毒品案去年7月遭橋頭地檢署發布通緝，徐男借住在桃園市王姓男子住處，因缺錢花用，徐還積欠王男金錢，後來得知住在中壢區某民宅屋主家中有不少珠寶財物，2人遂密謀潛入行竊，若屋主發現抵抗，再予強盜搜刮財物，去年9月4日凌晨1時許，由王男提供辣椒水、束帶予徐男，再騎乘機車搭載徐至中壢區某民宅外。

當日凌晨4時25分許，徐按計畫獨自來到女屋主隔鄰屋頂，以水管垂降攀爬至女屋主4樓屋頂，再翻越3樓陽台窗戶侵入屋內，女屋主聽聞聲響後起身查看，徐持辣椒水噴灑其臉部，壓制後以束帶綑綁雙手雙腳，並恫稱自己是黑道，倘不交出財物要其死等語，隨後動手搜括屋內財物，共計取得鑽石戒指4只、玉石項鍊3條、項鍊2條、手錶2只、鑽石3個、鑽石耳環1付、玉石1顆與現金500元財物。

女屋主後來趁徐男在1樓搜刮財物之際，掙脫束縛逃往4樓屋頂往隔壁3樓跳下，結果摔破鄰宅3樓遮雨棚，導致右側肩關節脫臼、頭皮開放性傷口、右側大腿、左側大腿、小腿擦傷傷害，經隔鄰住戶察看發現女屋主吊掛在遮雨棚上，將她扶下並報案；徐男搜刮財物後返回3樓驚見女屋主已掙脫逃離，趕緊奪門而出，搭乘小黃逃離，再與等候的王男會合，並將鑽戒等財物交付王男保管。

中壢警方事後在現場扣得徐男遺落鞋子、手機、背袋、束帶2包等證物，後來循線在王男住處查獲徐作案時穿著衣褲、辣椒水、鑽戒、鑽石耳環與金錶等贓物，並循線拘捕徐、王2人到案。

徐在偵訊時坦承犯行，但否認有恫嚇女屋主「若不交出財物，欲令其死之恫嚇」等語；王男則坦承與徐欲侵入住宅行竊，以機車載其至犯案處所，幫助徐行竊，但辯稱只知徐要行竊，不知徐有強盜犯意，又稱不知道徐借用辣椒水的目的為何。

桃園地院法官認為徐王2人不思正途賺取所需，竟心生歹念，對被害女屋主強盜犯行，迫使其甘冒性命之危跳樓求生，造成其精神上與財物上損害，嚴重危害社會治安，且迄未賠償其所受損害，徐為本案主謀，王男犯後猶飾詞否認強盜犯行等情狀，根據檢警調查，女子事後雖取回遭搶贓物，但身心受創甚鉅，審結依攜帶凶器踰越安全設備侵入住宅強盜罪，分別判處徐男8年10月，王男8年4月有期徒刑，本案還可上訴。

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