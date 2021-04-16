快訊／台灣緊急採購13萬劑牛結節疹疫苗　蘇貞昌：已經到了南非機場





▲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院長蘇貞昌16日上午視察牛結節疹防疫應變措施及疫苗施打儲備作為。針對牛結節疹疫苗採購進度，蘇貞昌表示，指揮中心已向國外緊急採購13萬劑，目前抵達南非機場，後續運送作業以專車、專案辦理，屆時將以警車開道，緊急分送至全國各地牧場。

蘇貞昌說，前天新北牧場發現8隻牛染牛結節疹，中央立刻成立指揮中心，由農委會主委陳吉仲擔任指揮官，立即封鎖、注射牛隻，牛結節疹只傳染牛，不會傳染給人、豬雞鴨貓狗，也不影響牛乳，只要打疫苗就有效。

蘇貞昌指出，目前已經針對周邊牛場依序施打疫苗，新北市今天就會施打完畢，中部以北則是三天內施打完畢，並嚴格檢視異狀。





▲牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

根據指揮中心統計，國內現有的疫苗有4.5萬劑，已經聯繫全台各牛場通知後續措施，也向國外緊急採購13萬劑，目前已抵達南非機場。蘇貞昌表示，疫苗抵台後運送作業將以專車、專案辦理，並以警車開道，緊急分送至全國各地。

蘇貞昌說，去年金門發生牛結節疹，立刻向歐盟爭取到疫苗，以軍機載運，動員全國5百多名獸醫協助施打，成功遏止疫情。他也強調，牛結節疹與口蹄疫、非洲豬瘟不同，只要打了疫苗就會有效果，因此，呼籲全國農場全力配合，務必配合指揮中心SOP。牛結節疹固然是對牛傳染病，但對牛肉、牛乳安全沒有任何影響，國民不需恐慌。





▲蘇貞昌、陳吉仲視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）