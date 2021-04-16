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台灣本島爆牛結節疹疫情　北市75畜牧牛、擎天崗5水牛無感染

▲▼北市牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／北市動保處提供）

▲北市牛隻施打牛結節疹疫苗。（圖／北市動保處提供）

記者陳家祥／台北報導

繼去年7月金門縣爆發首例牛結節疹案例後，台灣本島北新北市再出現牛結節疹案例。農委會主委陳吉仲16日表示，13萬劑牛結節疹疫苗即將進口，苗栗以北7縣市的15萬頭牛隻將在3天內施打。北市動保處今表示，北市目前4處畜牧場75頭牛隻、陽明山上5隻水牛，皆已完成疫苗注射，並無牛結節疹病徵。

北市動保處表示，配合中央防堵牛結節疹疫病入侵，15日同步成立應變中心並取得配發之牛結節疹疫苗100劑，16日分組動員到轄內列管養牛地點，台大農業試驗場、台北藝術大學、關渡自然公園、民間農場等4處，分別於北投區3處及大安區1處，訪視牛隻健康，視診皆無感染牛結節疹情形，即時為75頭牛完成牛結節疹疫苗注射。

另外，在15日時也立即請陽管處調查陽明山國家公園內水牛隻數跟動向，順利在16日與台大動物醫院獸醫師，為牛棚內等5隻水牛完成牛結節疹疫苗注射，並為已注射的水牛牛角以紅色噴漆註記。後續將持續與陽管處保持聯繫，於轄內發現牛隻即派員為水牛注射疫苗，以防堵疫情。

動保處補充，牛結節疹是在牛隻間傳播的病毒性疾病，非人畜共通傳染病，主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節肢動物及病牛痂皮傳播病毒，牛隻感染症狀為結節狀皮膚炎、潰瘍、淋巴結炎及單肢或多肢水腫等特點，發病率高但死亡率低，如有疫情將造成畜牧經濟的損失，市民食用台灣牛肉皆由屠宰獸醫師把關檢查，病牛不會流入市面，市售乳品亦有加熱處理，可安心購買。

另外，動保處也呼籲，市民如飼有牛隻請儘速通報1999市民專線或動保處，動保處將派獸醫師免費前往飼養場為牛隻注射牛結節疹疫苗，加強防堵疫情傳播。各飼牛場更要注意蟲媒殺滅及環境消毒等生物安全防護工作，牛隻健康異常應即時通報當地防疫機關，共同防範動物傳染病。

▲▼北市牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／北市動保處提供）

▲▼北市牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／北市動保處提供）

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