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隱匿牛結節疹疫情可罰100萬　陳吉仲：北部15萬頭牛列入高風險

▲▼陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

▲陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

農委會主委陳吉仲16日前往淡水牧場視察牛隻施打牛結節疹疫苗後受訪表示，13萬劑牛結節疹疫苗即將進口，將於苗栗以北7縣市的 15萬頭牛隻於三天內施打疫苗。他也提醒飼主，若不主動通報，最高可罰百萬。

陳吉仲受訪表示，目前已將所有案例場進行移動管制，8隻染疫牛已就地焚燒掩埋，新北市動保處已全數訪視轄內所也牛隻，全部正常。由於是單一牧場，該病是透過蚊蠅傳播，因此最快、做有效的措施就是施打疫苗。

農委會要求新北市今天完成方圓10公里內12個農場中1709隻牛注射疫苗，傳播率就會大幅降低，接下來三天內，苗栗以北高風險的1萬4千多頭牛也將完成疫苗施打，將影響降到最低。

▲▼陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

▲陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

新北市林口區1戶養牛場其8頭牛皮膚出現結痂病變、發燒症狀，15日經農委會家畜衛生試驗所檢驗確診為牛結節疹，動保處於4月15日緊急撲殺8頭牛、進行焚燒、掩埋處置，轄區11場全面訪視，牛隻無異常狀況，並立即成立災害應變中心，快速應變全面封堵疫情擴散，16日再派獸醫師至11場養牛場全面疫苗施打。

動保處於15日晚間緊急至農委會家畜衛生試驗所領取1,900劑牛結節疹疫苗，16日成立快速防疫部隊，動員防疫人員31人、12台車，前往轄區11牛場進行疫苗注射，總計施打1709頭牛。

動保處已對林口區所有養牛戶計5戶進行移動管制，於16日全數完成疫苗施打，其中包含案例場及其半徑3公里內1畜牧場，完成施打疫苗後待28天內無任何疫情，可解除移動管制。另案例場半徑3-10公里內計林口區有3場亦進行移動管制，於施打疫苗後確認牛隻狀況健康，已解除管制。

動保處發放黏蠅板交由農戶放置牛場四周，要求農戶場區全面吊掛捕蚊燈、24小時開啟誘蟲器，場區全面使用消毒劑消毒，徹底清除雜草、做好植被管理，檢視溝渠清理狀況，清除蟲媒易孳生或躲藏之環境，減少孳生病媒蚊蠅，降低傳播疾病之機率。農委會主委陳吉仲到淡水養牛場視察牛隻施打牛結節疹疫苗狀況，要求所有牛場須做好生物安全防護工作，加強實施蟲媒殺滅及場域消毒工作。

牛結節疹疫苗施打完10天後開始逐漸產生免疫保護作用，直到3週才具有完整免疫保護力。在尚未達到完整保護效果前，原已感染並處於潛伏期中之牛隻仍有可能發病。

▲▼陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

▲牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

牛結節疹不是人畜共通傳染病，並不會傳染給人，昆蟲、蚊蠅、壁蝨為主要媒介，除進行昆蟲控制，亦要防範病毒經由污染的飼料和水傳播，落實門禁管制、人車進出管制等生物安全措施，強化動物運輸車輛、器具及相關人員之清潔消毒，以降低機械性傳播之風險。

動保處表示，本病一旦感染將造成乳牛產乳量下降、公牛不育症，本病恢復相當緩慢且預後不良，感染動物通常已不具經濟價值。其主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節肢動物傳播病毒，以直接接觸方式其感染機率很小，使用消毒劑可以使病毒不活化，注射疫苗將可有效控制疫情散播。

▲▼陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

▲陳吉仲16日上午和新北動保處赴淡水牧場視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

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