「公投不是作戰！是溝通機會」　蔡英文親揭不提對案理由

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文14日在中常會上發表談話，說明為何民進黨在8月28日公投，採取不提對案的方案，關鍵在於她認為在這個階段，政府有方向、有策略地推動能源改革，努力讓台灣和國際接軌。

蔡英文表示，上個禮拜經過府院黨同仁的討論，已經確定，針對828公投，執政團隊不提對案，「外界有一些討論，也有主戰、主和的說法，但是我認為這些講法都不精確」。

蔡英文認為，公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會，唯一要考慮的，要怎麼說明比較清楚，要怎麼樣對話比較能化解疑慮。

為了要積極向民眾說明，做好社會溝通，蔡英文已經要求執政團隊，要把公投結果，對國家整體發展帶來的影響和衝擊，清楚地告訴台灣人民，「我要強調，增加天然氣、減少燃煤、發展綠能、非核家園，不僅符合國際關切氣候變遷的趨勢，也是我們落實能源轉型目標的具體做法」。

另外，蔡英文說，國際標準及確保食安、處理豬肉進口，涉及台美關係和國際經貿布局，也關係到台灣在激烈國際經貿變局中的生存空間，「我們選擇不提公投對案，是因為我們認為，在這個階段，我們有方向、也有策略地在推動能源改革，也努力要讓台灣和國際能夠接軌」。

蔡英文說，這些策略和方向，有必要讓更多人民了解，我們已經著手準備各項政策說明。她強調，希望全黨上下，要把這次公投，視為重要的政策溝通機會，和民眾直接面對面，用最淺白的方式、最清楚的說明，把我們的立場說清楚。

蔡英文強調，政府的任務，就是說服所有支持者，相信我們有永續的規劃、長遠的布局、細緻的策略，有能力帶領台灣，乘風破浪，在重重挑戰中度過一關又一關，落實各項改革，讓台灣在世界上有更寬廣的空間。