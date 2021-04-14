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蔡易餘誓言發揮肥胖議題影響力　未來啟動修法預防慢性病

▲▼作家馮光遠邀請民進黨立委蔡易餘討論減肥議題。（圖／取自馮光遠臉書）

▲作家馮光遠邀請民進黨立委蔡易餘討論減肥議題。（圖／取自馮光遠臉書）

記者林銘翰／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文日前要求，民進黨蔡易餘要在三個月內減重至100公斤以下，否則就要開除黨籍。對此，蔡易餘近似接受節目專訪時表示，預防慢性病的重要在健保制度需要被大大的鼓勵，如果這次可以減肥成功，他也將發揮在肥胖議題的影響力啟動修法。

作家馮光遠近日邀請蔡易餘參加網路節目《革命就是請客吃飯》，開頭便開玩笑地問蔡易餘，「五年之內，你體重暴增了將近三十公斤，到底是怎麼回事」。

馮光遠表示，上述情節乃同志之間開玩笑，可是就是有喝威權奶水長大的政客見縫插針，讓一件溫馨的事成為一件有爭議的事，當然威權政客最後反被嘲笑。馮光遠說，此人被嘲笑之後，反而讓他覺得，何不利用這個機會，來訪問這位「重量級」立委，於是一通電話就請到了蔡易餘。

對此，蔡易餘表示，謝謝馮光遠的邀請，未來還要一起搞革命，所以很開心被請了一客。

蔡易餘透露，他也向馮光遠透露，這次如果減肥成功，他希望發揮在肥胖議題的影響力啟動修法，預防慢性病的重要在健保制度需要被大大的鼓勵，一定會比現在講求病中治療、病後照顧的支出來的有經濟效率。

談及年輕一輩的政治人物，馮光遠則說，蔡易餘雖然是「政二代」，可是他是律師出身，論政邏輯清楚，再加上曾經與他一起參與過一些改革活動，所以挺喜歡他的，這次從體重聊起，不只及於搞笑文化的「文法」，也及於他「很寶」的父親蔡啟芳。

▼民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）

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