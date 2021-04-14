雲端最前線／日核廢水入海衝擊台漁業？藍500場街講拚828決戰公投！

新聞節目中心／綜合報導

日本政府拍板，將福島第一核電廠產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，目標2年後實施，消息一出掀起周邊國家反彈；我總統府也表示，相關部門已多次向日方表達高度關切，原能會並正式表達反對意見。日本此舉對台灣附近海域、漁業將有哪些影響及衝擊？《雲端最前線》13日邀請國民黨文傳會主委王育敏、立委萬美玲、台北市議員徐弘庭及高雄市議員黃紹庭，與主持人楊文嘉一同深度探討。

▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（示意圖／路透社）



面對8月4大公投登場，民進黨府院黨高層日前拍板「不提對案」，並要求全黨以「4個不同意」全力說明。國民黨則認為，若只是政府正面溝通、側翼繼續攻擊，仍只是戲耍人民的兩面手法罷了，唯有對公投可能通過提出因應政策，才是真的正面對話；同時，藍營已規劃「先內部研習、後宣講」，「遍地開花」維持公投議題熱度。

另一方面，台灣AZ疫苗施打牛步，開打至今累計接種人數為25,882人；而12日為擴大施打首日，也僅1181人接種，未有明顯提升，另新增15件不良反應事件，其中2件為疑似嚴重不良事件。同時，面對疫苗施打對象逐步開放，有北市議員建議，應研發「台北防疫通行證」，以便未來全民接種後可快速辨認、通行。究竟「疫苗（防疫）通行證」是否有必要？背後有哪些可能的爭議？

台鐵太魯閣號事故造成嚴重傷亡，隨著相關調查持續進行，各項爭議也一一浮現，除了傳出工程車已非首次卡在邊坡上，怪手誰操作、綁帶如何使用等細節也成目前調查重點。另一方面，工程會日前還質疑，李義祥為營造業負責人，卻擔任工地主任，已違反營造業法相關規定外，也有「借牌轉包」的可能。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

▼台鐵太魯閣號出軌釀嚴重傷亡。（圖／記者黃國霖攝）



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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。