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立法院明審國務機要費除罪化　國民黨團開嗆：蔡英文有種就大赦陳水扁

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院財政委員會15日將排審事涉「國務機要費除罪化」的《會計法》修法，國民黨團砲轟，修法將溯及既往，根本是意圖替前總統陳水扁貪汙案脫罪，更直接開嗆總統蔡英文，「有種就宣布大赦陳水扁」，不要自己不敢做就退給立委，毫無擔當。

根據民進黨立委蔡易餘所提《會計法》修正草案，主張民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

對此，國民黨團14日召開記者會，質疑溯及既往意圖將陳水扁貪汙案脫罪，呼籲蔡英文有種就宣布大赦陳水扁，不要讓修法成為民進黨包庇貪汙犯的遮羞布，將全力反對修法。

國民黨團書記長鄭麗文表示，總統貪污是台灣民主史上最大汙點，如今都要除罪化，要求總統府、司法院都應表態是否支持；總召費鴻泰則痛批「可笑」，當年吳淑珍公然蒐集發票核銷國務機要費的過程都還歷歷在目，而蔡易餘提修法就是在支持貪汙除罪化，為陳水扁、蔡英文找遮羞布，他更建議蔡英文，「與其授意讓蔡易餘提案修法，有種就直接赦免陳水扁。」

立委賴士葆表示，此修法就是因人設事，否則民進黨宣稱要建立制度，就不該溯及既往，此外，赦免法中有特赦與大赦，前者要走完法律程序才能執行，陳水扁很多案件還在審理，無法特赦，只有總統大赦、全國大赦，但蔡英文想做卻不敢做，推給黨籍立委當魁儡，如此作為毫無擔當。

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