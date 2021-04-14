拜登好友「非官方性質」訪台　國台辦批：騙人的幌子





▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

美國前參議員陶德今日將率團訪問台灣，是總統拜登上任後訪台首發團，後者也曾形容前者是他「最好的朋友」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光14日回應稱，美國人首先要搞清楚是非曲直，還說當前台海局勢複雜嚴峻，根源和責任都在於民進黨。

對於外界解讀，拜登派陶德組團訪問台灣，並與總統菜英文見面，是釋放對台民主承諾的信號。馬曉光回應稱，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢複雜嚴峻，根源和責任都在於民進黨，這是第一。

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

其次，馬曉光表示，我們（中國大陸）反對任何形式的台美之間的官方交往，「美方在台灣問題上對中國是有承諾的」，希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

據路透社報導引述白宮聲明指出，應美國總統拜登要求，前參議員陶德今天將率團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。報導稱，這次訪團為「非官方」性質，是為紀念「台灣關係法」立法42週年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉、史坦伯格。

對於訪團性質、可能與蔡英文會面，馬曉光說，所謂官方和非官方，只不過是他們「騙人」的幌子。他重申大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」以任何藉口、進行任何形式的官方往來，「台美之間的任何接觸改變不了台灣是中國一部分的事實。」

另駐美代表蕭美琴日前與美國前國務卿蓬佩奧會面，馬曉光首先表示，蓬佩奧是什麼人，大家都很清楚。「民進黨當局挾洋自重、不擇手段，香的臭的一起撲，令人齒冷」，他還說，民進黨為了「倚美謀獨」，完全可以拿台灣民眾的生命健康和利益福祉做墊背。

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