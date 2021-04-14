美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文　15年前幫軍火商遊說P3C反潛機

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點「親密戰友」前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）14日下午2時半左右訪台。其中，阿米塔吉堪稱「台灣老朋友」，過去會見總統蔡英文時，曾熱情禮貌輕吻雙頰。

▲美國前副國務卿阿米塔吉2019年訪台時，曾熱情輕吻總統蔡英文雙頰。（圖／總統府直播畫面）



在美國總統拜登（Joe Biden）要求下，前參議員陶德（Chris Dodd）今天將率前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）在內的訪團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。

事實上，陶德來頭並不小，他與拜登關係深厚，拜登曾於公開場合稱他是「最好朋友」（single best friend）

此外，隨團的阿米塔吉堪稱「台灣老朋友」，已經多次率團訪問台灣。追溯至2019年6月，蔡英文在府內接見「2049計畫研究所」專家學者，而率團的正是美國前副國務卿阿米塔吉。

當時，蔡英文與阿米塔吉見面，阿米塔吉還熱情輕吻蔡英文的雙頰。蔡英文在致詞時表示，阿米塔吉是台灣的老朋友，也是她的老朋友，在2018年時也曾訪問台灣。

事實上，前總統馬英九在任期間，於2011年也曾接見過阿米塔吉及「2049計畫研究所」。當時，馬英九說，阿米塔吉在任職副國務卿期間，對台美關係與亞太和平貢獻卓著。

不過，特別的是，阿米塔吉在2006年時，曾經發信給時任總統陳水扁、時任行政院長蘇貞昌、時任立法院長王金平，代表軍火商L3公司，針對P3C反潛機，建議台灣該由軍售改為競標。不過當時國防部將此視為「私人信函」，並未改變當時採購對象。

阿米塔吉當時被台灣媒體稱為軍火商的「超級說客」。對此，當時軍方秉持三個基本立場，包括軍購是政府對政府，尊重美國海軍建議；其次，是承包台灣P3C的「洛馬公司」是P3C的原廠，從上游到下游，能一手包辦；最後，如果當時重新公開招標，恐會面臨延宕問題，會有無法估計的損失。