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日本排放核廢水！學者點名「台人愛吃的這2種海鮮」恐受害

記者崔至雲／台北報導

日本政府今（13日）拍板，將把福島第1核電站廢水排放入海，引起周邊國家反彈，連同台灣環團也擔心此舉將影響台灣附近海域影響。對此，中研院學者指出，因洋流的關係，福島核污水對台灣海域魚獲影響其實不大，但日本的「底棲性生物」包含鱈場蟹、高腳蟹等海鮮可能部分有影響，呼籲政府需要設有把關機，保護國人健康。

▲▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

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日本政府今日定案將福島核污水排放太平洋，台灣環保團體發出聲明反對日本以鄰為壑，排放福島核污水入海，更強調這些受污染的廢水，排入大海不只是會影響到日本的漁民，還會隨洋流影響台灣，將侵害我國漁民權益、威脅水產品消費者健康。

對此，中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修說明，日本政府會將廢水排入太平洋，應是希望可以透過海洋大的水量將廢水稀釋，以目前日本附近的洋流而言，黑潮與親潮會在北海道交會，基本上台灣受日本洋流影響較小，就算要在海洋上巡迴一圈，應該也要花費1至2年以上。

鄭明修表示，核廢水大量的排入海洋中，這是史無前例，確實讓人會有些擔心。進一步以食物鏈分析，浮游植物受輻射物質影響後、再被浮游動物吃下、小魚蝦再吃入浮游動物，再進而影響大型魚類、洄游魚類等，但台灣人較喜歡吃日本進口的漁產品及加工品，例如鱈場蟹、高腳蟹等，這類食物則需特別注意。

鄭明修指出，雖然現在還沒有科學證明，廢水倒入海水中會影響的實際層面，但認為政府還是需要有把關機制，尤其針對「底棲性生物」的蟹、蝦、貝類等，政府應進行抽驗檢測，以保護國人健康。

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