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台灣40個環團反對福島核廢水入海　憂威脅我國消費者健康

▲▼ 日本最快10月內決定核廢水排入海。（圖／路透社）

▲日本決定將福島污水排放太平洋。（圖／路透社）

記者許展溢／台北報導

日本政府今（13日）定案將福島核污水排放太平洋，台灣40個環保團體一起發出聲明反對日本以鄰為壑，排放福島核污水入海，認為此種便宜行事的做法，更引發國際上強烈的抨擊，除偏袒核電業者，還不惜犧牲自己國家國民與鄰國權益。

全國廢核行動平台說明，2011年福島第一核電廠因發生核災，10年來持續產生輻射污水與污土，至今污水總量超過124萬公噸，日本內閣今日決議將把難以善後的輻射污水排放入海，將於兩年後執行，台灣嚴正反對日本將輻射污水排放至海洋，使輻射物質進入到生態圈，造成輻射污染風險，更不應因成本考量，將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射污染的威脅之中。

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環團指出，福島核災是2011年發生的悲劇，但直到2021年還要承受核災帶來的污染還有影響，很多人以為核災結束了，但事實上經過10年，如何處置污水與核廢料仍然是日本政府最頭痛的問題，目前福島核電廠因為反應爐內至今仍有大量殘留的高放射性核燃料碎片殘骸難以移除，仍需持續注水冷卻反應爐心，每日有上百噸的輻射污水不斷被製造出來。東京電力公司目前用多核素除去設備（ALPS）來處理福島的核污水，雖然絕大多數的輻射核素都可去除，但卻無法除掉「氚」，因此一直儲存在廠區週邊，每5.5天就需要1個新水槽，現場蓄水量為140萬立方公尺，預計於2022年底飽和。

全國廢核行動平台提到，日本政府和東京電力公司曾表示核電廠區內仍有總量1200兆貝克的氚，這意味著將來可能會釋放出更多受污染的水，排放至海中透過魚貝類而對人體產生不良影響，日本民間團體建議可以用其他方式如透過大型水槽的陸地儲存與透過沙漿固化的儲存、以及增加儲存區土地的等提案，但政府卻在對這些提案沒有進行充分的討論下，選擇直接放流至海洋的做法。

環團強調，這些受污染的廢水，排入大海不只是會影響到日本的漁民，也會隨著洋流影響到台灣，將侵害我國漁民權益、增加我國輻射檢測成本、甚至威脅水產品消費者的健康。此次決策影響重大，核污水排放入海不會只有一次，這代表未來三四十年沿海可能要長期承受污水排放，對海洋環境的影響是長期累積的，另外，日本內閣決議將在兩年後才施行，為了保護海洋環境，仍需持續呼籲日本政府應改採其他處理方式，台灣政府也應該重視未來可能的衝擊，經由正式外交管道表達反對，為國民健康與周遭海洋環境把關。

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