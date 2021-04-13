日本決議排放核廢水入海　福島漁民氣憤抗議「10年努力全白費」

▲福島第一核電站。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本政府今（13日）定案將福島核污水排放太平洋，引起國際關注，包括台灣以及南韓、中國大陸等鄰近國家更是高度關切，福島當地漁民也氣憤發聲，表達堅決反對的立場，怒批「10年來的努力全白費了。」

據日媒報導， 311大地震後續產生的福島核一廠廢水，經過逾10年閒置後，日本政府正式決議將核廢水排放入海，在此之前，會將輻射物質氚濃度降到國家標準的1/40、世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準1/7，稀釋後再進行排放，預計最快2022年開始執行。

儘管日本政府強調核汙水經處理後不會對環境及人體造成影響，周遭國家、環保團體紛紛在第一時間站出來猛烈抨擊這項決議，就連日本人民也舉牌向政府抗議，許多漁民更認為，政府此舉將讓漁業形象受損，進而衝擊生計，紛紛加入示威人群。

尤其在311大地震與福島核災後，當地一直致力於災後重建及恢復漁業形象，福島縣沿海才在今年3月結束試捕，正準備進入全面作業，卻因日本政府的決定再受打擊，讓漁民氣憤表示「10年來的努力全白費了」，也大嘆這個決定的宣布是「最糟糕的時間點。」

福島縣磐城市一名82歲的漁民渡邊勝男聽聞這項宣布後，感到危機與擔憂的說，核災後，已經很少人願意從事漁業，如果將核廢水排入海，當地年輕人更加找不到未來，福島漁業恐怕就此衰亡。