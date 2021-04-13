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福島核廢水入海「秋刀魚首當其衝」！農委會：若污染就要擔心了

秋刀魚。（圖／記者黃士原攝）

▲農委會表示，福島核廢水入海將影響秋刀魚。（圖／記者黃士原攝）

記者許展溢／台北報導

日本政府今（13日）定案將福島核污水排放太平洋，台灣40個環保團體發出聲明反對日本以鄰為壑，排放福島核污水入海，更強調這些受污染的廢水，排入大海不只是會影響到日本的漁民，還會隨洋流影響台灣，將侵害我國漁民權益、威脅水產品消費者健康。農委會直言「最主要影響就是秋刀魚」。

農委會說明，秋刀魚漁場就在日本東北角，311福島排放後，就到那邊採樣，理論上那地方的魚有污染，才會擔心其他的魚會不會有影響，不過就算排出來有問題「也是日本自己的問題」，雖隨洋流走，以台灣來說，抓最多的就是秋刀魚，但若檢測秋刀魚沒問題，前它海域的就算有，污染程度也不會比秋刀魚高。 農委會強調秋刀魚是指標魚，主要是最接近311福島事件的漁場。

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調，農委會要負責水產品安全，都有做檢驗，結果100％合格。（圖／記者許展溢攝）

不過是否還會影響其他台灣捕撈魚類？農委會強調，除非含有輻射的水不減，到台灣沿岸海域才會影響魚種，但這影響範圍廣，還有一個可能性是這個魚跟著洋流跑，大多以洄游性魚類為主、如旗魚、鮪魚就都有可能受污染。

農委會主委陳吉仲強調，2011年到現在都有在做檢測，至於日方排入的污水是否有符合標準？他說日本政府理論上要符合，不然會影響到全世界，農委會要負責水產品安全，都有做檢驗，結果是100％合格，這些數據都可以公佈。陳吉仲認為，連日本做事都這麼嚴謹，都會發生311事件，比較重要的是，「台灣的核四怎麼可以重啟，那是一個對台灣來講非常高風險，更何況還有核廢料議題。」

農委會補充說明，311後水試所、原能會、食藥署有跨部會討論，去了解有沒有影響台灣水產品，根據過去至今做的監測，沿近海洄游性魚類，如秋刀魚或其他魚類，監測銫134、137，都完全符合規範，截至今年3月31日做了2212件檢驗。

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