日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

記者蔡文鈴／綜合報導

日本政府13日拍板決定，將把福島核電廠的輻射汙水排放入海，引發南韓、中國等周邊國家不滿。對此，我駐日代表謝長廷透過臉書表示，我方一直都有表達反對意見，未來將持續關注相關動向。

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）



謝長廷表示，我們一直都有透過管道向日方表達關切，要求日方重視多元意見，我方主管機關原子能委員會有表達反對意見，未來駐處仍會繼續密切注意相關動向，搜集資訊回報國內。

日本自311大地震後續產生的福島核一廠廢水，經過逾10年閒置後，日本政府正式決議將核廢水排放入海，在此之前，會將輻射物質氚濃度降到國家標準的1/40、世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準1/7，稀釋後再進行排放，預計最快2022年開始執行。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部第2副部長崔鍾文於13日下午將相星孝一召至位於首爾市鍾路區都染洞的外交部大樓，向他表達對於日本政府此一決定的嚴重抗議，要求日本在排放核汙廢水的過程上能達到透明公開。

大陸外交部怒斥，日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。