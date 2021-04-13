看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了：別干擾校園生活

▲奈良美智特展首站選在台北藝術大學。（圖／記者林育綾攝）



記者許展溢／台北報導

奈良美智特展3月12日起到6月在關渡美術館免費開展，由於出入台北藝術大學校園民眾明顯增多，學生會接獲學生多次反映不少校外人士在校園各處進行不當行為，甚至傳出有人將池內烏龜撈走，公共區域的裝置藝術還被小孩坐上盪鞦韆，一旁媽媽理所當然的拿手機拍照，學生會強調，種種行為影響學習及生活，對此現象表示遺憾與譴責。

學生會表示，台北藝術大學之校地雖為開放空間，但仍屬高等教育學術單位，平日學生師長頻繁出入各大樓及教室，亦有學生作品或製作於各公共空間進行陳列及排練，校外人士入校後請務必遵守校園規範外，行經教學場域也要降低音量，切勿高聲喧嘩，更無法讓非洽公人員進入各大樓及教室使用廁所及飲水機。

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▲學生會希望校外人士尊重學生在校園內學習及生活的權益。（圖／記者林育綾攝）



學生會提到，北藝大的學生，除平日課程學習之外，利用課餘及假日之時段於校內各處進行創作及排練亦是常態，必須提醒週末到訪的校外人士，請勿進行可能干擾學生創作及校園生活之活動。另，校園內之軟硬體設備及動植物皆為本校財產，如發現有任何毀損設施、採摘及捕撈動植物等非法情事，一律報警處理，請來訪民眾務必自重。



最後學生會強調，北藝大為國內培養專業藝術人才之高等教育單位，而校園本屬全校師生、供學術領域範圍之使用；若於校園內進行非學術性質之活動（運動、野餐、寵物放風、家族出遊等），敬請各位來訪人士尊重學生於校園內學習及生活之權益。

學生會代表昨天與北藝大五長座談時也提出，開展以來許多亂象，除遊客在裝置藝術上盪鞦韆，很誇張的是，家長認為現在假日遛小孩好去處就是這邊，卻有人會問「假日學生還留在學校？」，或都趕著上課，還要被問展覽在哪？

不過，《ETtoday新聞雲》向北藝大求證是否有撈走池內烏龜、在裝置藝術上盪鞦韆等狀況，校長陳愷璜表示，這是學生單方面說詞，校方截至目前都沒有接收過這些訊息，不過，每個人感受不一樣，尊重每個人的感受，並強調是不是真的有參觀者破壞，都還不知道，但如果有，當然無法允許，相關問題會再了解。