日本拍板核廢水排入海　洪申翰：奉勸國民黨別重蹈覆轍

記者黃巈禾／台北報導

日本政府13日決議將福島第一核電廠核廢水排放入海，2年後開始排放，台灣環團擔心此舉對台灣海域產生影響。環團出身的民進黨立委洪申翰呼籲，希望日本政府多思考，別讓東京電力公司做這種以鄰為壑的事；同時，奉勸重啟危險核四的核電狂熱分子和國民黨，看看福島核災十年後的情況，別重蹈覆轍。

▲洪申翰。（資料照／記者李毓康攝）



洪申翰在臉書表示，核廢水排放入海，不僅日本國內民眾反彈、周遭國家強烈反對，台灣多次向日本政府表達關切，原能會也轉達台灣大眾和漁民的反對立場，很遺憾福島核災的核廢水仍將被排放到海裡，將造成難以預計的負面影響。

洪申翰指出，目前已累積上百萬噸的核廢水，因為2011年福島核災反應爐爐心熔毀，為了持續冷卻反應爐而不斷累積的輻射污水，核廢水高達1061座儲存槽，若一直找不到處理方法，不僅缺乏廢水儲存空間，爐心熔毀的反應爐要廢爐將有更大困難，這是福島核災十年後，日本政府與東電至今難以處理核災衍生的嚴重難題，使其他國家的民眾健康、海洋生態、海洋漁業，要共同承擔核災的後果。

洪申翰提到，原能會與相關部會之前已有評估，台灣漁業會因為日本排放輻射廢水受到負面影響，甚至可能影響漁獲出口、衝擊產業，因此，他要求相關部會務必清楚掌握日本核廢水資訊，盡快進行確切的影響評估，在核廢水正式排放前，盡可能以外交管道向日方表達反對與異議，盡力阻擋對台灣可能的健康和產業衝擊。

洪申翰認為，支持核電的論點不斷廉價的保證核能安全，但核災發生後，卻都不負責任的把後果丟給他人承擔，奉勸重啟危險核四的核電狂熱分子和國民黨，看看福島核災十年後的情況，別重蹈覆轍，當核災發生，沒有人有辦法處理，台灣也承受不起。