8.1億善款怎用？蘇貞昌臉書公布　承諾100％用在死傷者補助、救災

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號事故造成49人罹難、218人受傷，衛福部3日宣布設立賑災專戶開放民眾捐款，截至11日已募得8.1億元。衛福部次長李麗芬說，監督委員會決議，款總金額給予罹難者的扶助金不會低於總捐款1/3，引來外界質疑。對此，行政院長蘇貞昌重申，每一分錢都用在罹難者、傷者、家屬、救災人員身上」。

▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）



針對8.1億善款，衛福部12日召開第一次管理及監督委員會，確認捐款將有7項用途，包括對受災民眾或家屬經濟支持、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助、遺屬關懷重建以及經委員會專案同意項目，但各項具體金額今則未討論。

會議召集人、衛福部次長李麗芬說，會議中達成共識，捐款總金額給予罹難者的扶助金「不會低於總捐款1/3」。依現行募得款項推估，至少會有2.7億元用於此項用途。

國民黨立委鄭正鈐質疑，民眾的愛心捐款應全部用於罹難者家屬及傷者，此外，他認為這次事故「政府是肇事者」，台鐵應對罹難者家屬及受害者負起國賠責任與3倍懲罰性賠償金。

蘇貞昌指出，8.1億善款中的1／3將用於罹難者家屬的生活扶助；其餘的2／3，則會用於重大傷者的照護，補助傷者罹難者家屬的生活開支、教育費用，以及救災人員、乘客的關懷支持或心理重建等。

蘇貞昌表示，政府作為各界善款的管理單位，會成立委員會嚴格監督善款的使用、資訊公開透明，確保「每一分錢都用在罹難者、傷者、家屬、救災人員身上」。

蘇貞昌指出，台鐵遭逢大難，作為政府責無旁貸，絕對會擔起改善行車安全的責任，也會妥善照顧傷亡者及家屬的生活。

蘇貞昌強調，民間善款不會用來替政府賠償、更不影響受難者申請國賠的權利，主管單位會確實公布每一塊錢的支出，不會枉費全民的善心、也請大家放心。

▲太魯閣出軌意外善款用途挨批，蘇貞昌在臉書公布用法。（圖／取自蘇貞昌臉書）