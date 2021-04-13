　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8.1億善款怎用？蘇貞昌臉書公布　承諾100％用在死傷者補助、救災

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號事故造成49人罹難、218人受傷，衛福部3日宣布設立賑災專戶開放民眾捐款，截至11日已募得8.1億元。衛福部次長李麗芬說，監督委員會決議，款總金額給予罹難者的扶助金不會低於總捐款1/3，引來外界質疑。對此，行政院長蘇貞昌重申，每一分錢都用在罹難者、傷者、家屬、救災人員身上」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）

針對8.1億善款，衛福部12日召開第一次管理及監督委員會，確認捐款將有7項用途，包括對受災民眾或家屬經濟支持、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助、遺屬關懷重建以及經委員會專案同意項目，但各項具體金額今則未討論。

會議召集人、衛福部次長李麗芬說，會議中達成共識，捐款總金額給予罹難者的扶助金「不會低於總捐款1/3」。依現行募得款項推估，至少會有2.7億元用於此項用途。

國民黨立委鄭正鈐質疑，民眾的愛心捐款應全部用於罹難者家屬及傷者，此外，他認為這次事故「政府是肇事者」，台鐵應對罹難者家屬及受害者負起國賠責任與3倍懲罰性賠償金。

蘇貞昌指出，8.1億善款中的1／3將用於罹難者家屬的生活扶助；其餘的2／3，則會用於重大傷者的照護，補助傷者罹難者家屬的生活開支、教育費用，以及救災人員、乘客的關懷支持或心理重建等。

蘇貞昌表示，政府作為各界善款的管理單位，會成立委員會嚴格監督善款的使用、資訊公開透明，確保「每一分錢都用在罹難者、傷者、家屬、救災人員身上」。

蘇貞昌指出，台鐵遭逢大難，作為政府責無旁貸，絕對會擔起改善行車安全的責任，也會妥善照顧傷亡者及家屬的生活。

蘇貞昌強調，民間善款不會用來替政府賠償、更不影響受難者申請國賠的權利，主管單位會確實公布每一塊錢的支出，不會枉費全民的善心、也請大家放心。

▲▼太魯閣出軌意外善款用途挨批，蘇貞昌在臉書公布用法。（圖／取自蘇貞昌臉書）

▲太魯閣出軌意外善款用途挨批，蘇貞昌在臉書公布用法。（圖／取自蘇貞昌臉書）

ET快訊
世紀雙媽會！白沙屯媽祖90度鑾轎大轉彎進南瑤宮　信眾感動
快訊／國道3號324.5 K南下嚴重車禍　油罐車撞爛3車釀5
浴室沒窗好潮濕　網推爆1神物：2hrs內乾
快訊／高雄港68號碼頭1男持槍轟頭！倒臥辦公室慘死
日本排放核廢水！學者點名「台人愛吃的這2種海鮮」恐受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8.1億善款怎用？蘇貞昌臉書公布　承諾100％用在死傷者補助、救災

日本拍板核廢水排入海　洪申翰：奉勸國民黨別重蹈覆轍

日本政府稱核廢水「稀釋後可喝」　謝長廷：今日不反核明日秘雕人

影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

民進黨：台灣對大陸出口增加　證明中國大陸需要台灣！

立院籌組委員會討論國會遷建　林洲民、紀政等21人出任諮詢委員

貓纜將「停運100天」！8月底首次更換纜線　估減少收益4000萬元

日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

8.1億善款怎用？蘇貞昌臉書公布　承諾100％用在死傷者補助、救災

日本拍板核廢水排入海　洪申翰：奉勸國民黨別重蹈覆轍

日本政府稱核廢水「稀釋後可喝」　謝長廷：今日不反核明日秘雕人

影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

民進黨：台灣對大陸出口增加　證明中國大陸需要台灣！

立院籌組委員會討論國會遷建　林洲民、紀政等21人出任諮詢委員

貓纜將「停運100天」！8月底首次更換纜線　估減少收益4000萬元

日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

老師唱歌「把妹」害12學生確診！地方媽媽怕爆...教育部要罰了

陳禹勳定格、比眼睛　曾總：好壞球認知不一樣

年輕人、法人最愛在這下單！　市佔率前5大券商出爐

嫌惡設施大翻身！高市精華地採公辦都更　開發效益上看50億

咳嗽、鼻水病號大旺季　平時多吃台灣「水果之王」提升免疫力

遭棄小白狗「滿身蜘蛛網」見人驚逃　志工安撫幫牠找回快樂

說・流行／這4款經典包都以「她」為名　遮孕肚、畫在嘔吐袋，故事太傳奇

春季聯賽／回台東還是輸！綺麗珊瑚甲組36連敗　寫超慘紀錄

苗可麗尋人「找初戀男友」結果超難過！　張小燕：不要播了

俄羅斯「大軍集結」烏克蘭邊境　準備開戰？4大QA剖析恩怨情仇

政治熱門新聞

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

貓纜將停運100天　8月底開始換纜線

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

機車不用申報！赤貧級立委身家曝　她債務高達4.4億

3月份出口破兆　藍營揭蔡政府刻意隱瞞的真相

快訊／共軍今派轟6K等25架次戰機擾台　已連10天闖我西南空域！

股神高嘉瑜擁21張台積電　逢低狂買護國神山身價曝光

鄭正鈐要求台鐵「再給3倍懲罰性賠償金」

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　士官長酒駕被汰除

全壘打！民眾黨5立委全獲優秀立委肯定

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

黃偉哲親挑「台南之光驚喜包」給蕭美琴

快訊／台鐵總體檢會議記錄曝光　國民黨轟蘇貞昌「貶為內參」釀災

趙少康籲盧秀燕包圍中火　綠委：他任內啟用

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴要求台鐵設置異物侵入預警系統

饒慶鈴要求台鐵設置異物侵入預警系統

為避免太魯閣408車次憾事再次發生，台東縣長饒慶鈴特別要求全面清查台鐵位於台東縣境內的邊坡防護工程，並於13日下午親自率領縣府相關同仁及議員們到山里火車站進行邊坡會勘，聽取台鐵的說明報告。饒慶鈴於現場向台鐵提出三大要求，要求務必以最高工安標準並且增設防護功能，更重要的是全面於軌道設置異物侵入預警系統，將意外降至最低，同時也向第一線基層員工表示最深謝意，也期待中央加速台鐵改革腳步，提供鄉親安全回家的路。

日本排放核廢水！學者點名「底棲性生物」不能吃

日本排放核廢水！學者點名「底棲性生物」不能吃

日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

代理局長發布　給台鐵人的一封信

代理局長發布　給台鐵人的一封信

日本要排「核廢水」　食藥署邊境嚴查！

日本要排「核廢水」　食藥署邊境嚴查！

關鍵字：

太魯閣號出軌台鐵清明節行政院蘇貞昌捐款影音

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

五桐號「用喝的港式月餅」買1送1

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面