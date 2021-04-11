雲林啟動智慧校園3.0　柯文哲：智慧教育的成果分享是應該的

▲臺北市長柯文哲表示，重視教育，我們將智慧教育的成果分享給台灣的各縣市，都是應該的。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺北市市長柯文哲11日上午於雲林縣斗南國小與雲林縣縣長張麗善共同舉行智慧校園3.0啟動記者會，攜手打造雲林縣智慧校園環境，利用悠遊卡學生證整合縣府開發APP，提供android和iOS兩種版本給學校教職員與學生家長使用，實現無紙化親師生溝通平台。

目前全臺灣僅有臺北市、新北市、基隆市、嘉義市與花蓮縣進行全縣市學校智慧校園親師生平台APP，各縣市具有不同特色，雲林縣亦趕上智慧城市建置的行列之內。 臺北市市長柯文哲與其團隊，協助雲林縣導入無現金支付與智慧校園建置，嘉惠雲林縣縣民，讓雲林在轉型智慧城市的路程上不孤單。

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▲臺北市市長柯文哲11日上午於雲林縣斗南國小與雲林縣縣長張麗善共同舉行智慧校園3.0啟動記者會，攜手打造雲林縣智慧校園環境。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，宗教與資源共享不分黨派，如果有機會與大城市結合縮短城鄉差距，是大家所非常樂見，透過智慧校園建置提升親師之間溝通、實現數位平等、建構無現金支付環境並提升縣內資訊應用水平等，感謝臺北市政府及柯文哲市長的協助，完成智慧城市願景。

臺北市長柯文哲說，臺北市所使用酷課雲使用多年已可見成果，我覺得是這樣，雲林的小朋友都是共同是台灣的孩子，所以我們智慧教育的成果分享給台灣的各縣市，都是應該的。

▲ 臺北市市長柯文哲與其團隊，協助雲林縣導入無現金支付與智慧校園建置，嘉惠雲林縣縣民讓雲林在轉型智慧城市。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲縣政府教育處說明，今年再推出的3.0版智慧校園，利用悠遊卡學生證整合縣府開發APP，學校教職員與學生家長使用，其功能有縣政與校端公告推播、到校管理、榮譽榜、成績查詢、我的圖書館、健康照護、電子聯絡簿與學生出缺席等功能。

除讓家長知道學生到離校資訊，更讓家長了解學童在校學習與健康狀況，實現無紙化親師生溝通平台。縣府與校端亦可進行即時訊息推播，讓家長與教師們能夠獲取完整與第一手的訊息。另外為落實親子共讀政策，家長可利用我的圖書館功能查詢出學童閱讀書籍摘要，讓家長能與學童一同討論書中內容，增加親子關係。

▲ 臺北市市長柯文哲11日上午於雲林縣斗南國小與雲林縣縣長張麗善共同舉行智慧校園3.0啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）



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