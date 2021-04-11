加入大甲媽抵西螺福興宮參拜　朱立倫：台灣最美麗的風景「人」

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境活動，下午約4點多大甲媽祖鑾轎接近西螺大橋北端，國民黨前主席朱立倫在彰化縣溪州加入大甲媽進香隊伍，一路走到雲林縣西螺鎮，朱立倫受訪表示，沿途看到台灣最美麗的風景「人」，當地居民與香客分享食物、飲料等，充滿人情味。

▲ 國民黨前主席朱立倫在彰化縣溪州加入大甲媽進香隊伍，一路走到雲林縣西螺鎮。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

大甲媽祖鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標掌轎緩緩前行，顏清標受訪表示，信眾及隨香客比往年多很多，沿路點心攤供餐的大德也都很開心人多到食物發不夠，明年將再多準備一些，很開心非常熱鬧。顏清標說，連日來天氣涼爽，感覺上確實參與人數較多，但無法估計。

▲ 大甲媽祖鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標掌轎於西螺大橋上緩緩前行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



國民黨前主席朱立倫於傍晚約6點抵達西螺福興宮，受訪表示，今天心情非常愉快，尤其在疫情當中看到大家堅毅的信仰，跟著媽祖走祈求台灣能夠平安，並且一路看見充滿人情味，這種最美的台灣的風景，真的是全世界難以找到的，非常感動。

朱立倫説，因為跟著媽祖走的方向與群眾一同前進，剛才有遇到雲林縣長張麗善以及看到臺北市長柯文哲，但是因為人潮太多，無法上前打招呼，大家都是共同來迎接媽祖或者跟著媽祖走，心意都是一樣的。

▲國民黨前主席朱立倫於傍晚約6點抵達西螺福興宮，虔誠上香祝禱祈福。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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