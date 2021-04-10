喜迎大甲媽南下　西螺上百志工包2萬顆粽！免費供隨香客品嚐

▲一千台斤的糯米要全數包完，加上配料預計可包約2萬個素粽，準備在大甲媽抵達西螺時，分送給香客和陣頭享用。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮遶境，昨(9)日深夜正式起駕進行共9天8夜的進香活動，預計明日傍晚通過西螺大橋，進入雲林西螺鎮遶境，大甲媽鑾駕將駐駕福興宮太平媽祖廟，數萬隨大甲媽祖南下的隨香客茹素，西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。

▲清晨開始婆婆媽媽們分工合作，開始動手洗粽葉、糯米、香菇及素食材料，要從早包到晚。（圖／記者蔡佩旻攝）

連日來，西螺慈惠堂義工團發動上百名婆婆媽媽備料包素粽，準備在大甲媽抵達西螺時，分送給香客和陣頭享用，清晨開始婆婆媽媽們分工合作，開始動手洗粽葉、糯米、香菇及素食材料，要從早包到晚，煮粽則要到隔天才能全部煮完。

▲煮粽則要到隔天才能全部煮完。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺慈惠堂義工表示，從昨日開始洗粽葉、炒香料，今天一早開始綁粽，動員百餘人，配合大甲媽遶境都準備一千台斤的糯米要全數包完，加上配料預計可包約2萬個素粽，準備在大甲媽抵達西螺時，分送給香客和陣頭享用。

▲西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）



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