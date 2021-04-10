　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

喜迎大甲媽南下　西螺上百志工包2萬顆粽！免費供隨香客品嚐

▲西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一千台斤的糯米要全數包完，加上配料預計可包約2萬個素粽，準備在大甲媽抵達西螺時，分送給香客和陣頭享用。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮遶境，昨(9)日深夜正式起駕進行共9天8夜的進香活動，預計明日傍晚通過西螺大橋，進入雲林西螺鎮遶境，大甲媽鑾駕將駐駕福興宮太平媽祖廟，數萬隨大甲媽祖南下的隨香客茹素，西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。

▲西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲清晨開始婆婆媽媽們分工合作，開始動手洗粽葉、糯米、香菇及素食材料，要從早包到晚。（圖／記者蔡佩旻攝）

連日來，西螺慈惠堂義工團發動上百名婆婆媽媽備料包素粽，準備在大甲媽抵達西螺時，分送給香客和陣頭享用，清晨開始婆婆媽媽們分工合作，開始動手洗粽葉、糯米、香菇及素食材料，要從早包到晚，煮粽則要到隔天才能全部煮完。

▲西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲煮粽則要到隔天才能全部煮完。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺慈惠堂義工表示，從昨日開始洗粽葉、炒香料，今天一早開始綁粽，動員百餘人，配合大甲媽遶境都準備一千台斤的糯米要全數包完，加上配料預計可包約2萬個素粽，準備在大甲媽抵達西螺時，分送給香客和陣頭享用。

▲西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺慈惠堂義工動員百人準備上萬顆素粽免費供應，展現了西螺人的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「Apple HomePod mini」智慧揚聲器

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►搶黃燈遇闖紅燈！雲林21歲騎士遭曳引車撞飛10米　傷重轉院治療

►雲林鵝場確診確診H5N5　撲殺2153隻種鵝、495顆鵝蛋

►虎尾台糖採收28.9萬噸甘蔗製糖結束　五分車停駛等年底再見

►文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

ET快訊
陳零九穩交8年　首帶正妹女友受訪曝喜訊
甜姐兒遇假車禍遭擄殺！夫悲痛準備白色小禮服送愛妻
快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光
比基尼辣妹「視訊網愛」男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

梅子季來囉！花蓮富里有機梅盛產　推DIY農遊體驗賞星品梅酒

廚餘高速發酵廠啟用+贈車　黃偉哲：台南環保邁向新里程碑！

喜迎大甲媽南下　西螺上百志工包2萬顆粽！免費供隨香客品嚐

台中萬人健行登場　盧秀燕盼全民運動走出健康快樂

玉山多處山屋蓄水瀕竭　玉管處籲山友事先做好飲水管理計畫

日月潭文武廟平安龜既原石文創展落幕　作者林進義獲票選人氣王

台南市區漁會理事長選舉　林士傑成功當選理事長

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

梅子季來囉！花蓮富里有機梅盛產　推DIY農遊體驗賞星品梅酒

廚餘高速發酵廠啟用+贈車　黃偉哲：台南環保邁向新里程碑！

喜迎大甲媽南下　西螺上百志工包2萬顆粽！免費供隨香客品嚐

台中萬人健行登場　盧秀燕盼全民運動走出健康快樂

玉山多處山屋蓄水瀕竭　玉管處籲山友事先做好飲水管理計畫

日月潭文武廟平安龜既原石文創展落幕　作者林進義獲票選人氣王

台南市區漁會理事長選舉　林士傑成功當選理事長

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

女復健後趴趴走忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

把愛傳遞下去　新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資

臉書大剷1200萬則有害訊息　打擊新冠肺炎假消息

林逸翔家務事鬧上新聞後下二軍　純戰力調整「昨天就決定」

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

金剛3公分腫瘤開刀評估中　小嫻憂心發願陪男友面對

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

方志友客串臭臉耍大牌　跩叫前輩藍心湄刷馬桶

士林與六合評價最低！台灣夜市聲量排行榜出爐　網友最愛是這三個

陳零九砸400萬開飲料店　「突點名婁峻碩」：拜託媒體幫我問他！

美國放寬對台交往準則　羅致政：台灣不該因此感到滿足

博美「洗加剪」太累快睡著　美容師笑噴幫扶小客人的頭

地方熱門新聞

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

工人今彩539同號買3張中1200萬

女忘了回家路　金山警M-Police人臉辨識助返家

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

台南萬佛寺接駁車本周持續加開

台南市區漁會理事長選舉林士傑當選

桃市勞動局展開首波台鐵工程檢查

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

農地違規分裝生雞糞　

新北行動治理前進新莊樹林　侯友宜傾聽基層聲音

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

黃偉哲承諾改善建設住得更安心

「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　聲名大噪　　

更多熱門

相關新聞

年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

起馬炮三響後，媽祖鑾轎緩緩步出大甲鎮瀾宮，9天8夜的遶境之旅正式展開，大小朋友全都相揪走起來！年輕人也揪團一起體驗，所有裝備準備齊全，要與大甲媽一同前行。

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

文化部長指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

文化部長指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

雲林鵝場確診確診H5N5　撲殺2153隻種鵝

雲林鵝場確診確診H5N5　撲殺2153隻種鵝

關鍵字：

大甲媽遶境免費雲林西螺鎮

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

小杰被控吃女生豆腐

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

《全明星2》采子踩線小春1要求！

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面