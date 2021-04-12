　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「想鑽轎底」替病重母祈願！神秘婦突阻止　她震驚止步：一時忘記

▲「想鑽轎底」替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步：一時忘記。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

▲原po和妹妹當時想替病重母祈福。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

記者周亭瑋／綜合報導

大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境活動接連展開，一名女網友不禁想起，多年前母親病重，心急如焚的她直衝北港，見證白沙屯媽大顯神威的過程，從那之後，他們家也發願報答媽祖婆恩典，這段故事感動不少信徒，紛紛淚喊「媽祖是最慈悲的！」

女網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」娓娓道來，9年前母親在嘉義長庚醫院住了23天，陪在身邊的她，看到媽媽越發猙獰的臉色，心裡大概有了底；那天下午，弟弟突然到醫院接手，表示「晚上妳回家睡吧！我來照顧媽媽。」而精疲力盡的她則坐上父親的車返家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

路途中，父親提及，隔天白沙屯媽祖會到北港，於是她二話不說決定去恭迎參拜，她描述當時景象，「鞭炮四起，衆心如城，我與妹妹感動的淚水像忘了關的水龍頭般流個不止，想懇求媽祖大發慈悲，如果媽媽大限已到，就保佑她無病無痛一路好走；如果命不該絕，就請保佑早日康復。」

在虔誠的默念後，女網友接連感受到媽祖婆神蹟，「原本我們姊妹倆打算躦轎底，在等待中，從人群來了一位婦人，告知如果家裡有喪事，未滿1年者不能躦轎底，一時忘記...妹妹婆家的阿嬤去世還未滿週年，幸好沒犯了禁忌。」

等她打消躦轎底的念頭時，在洶湧人潮中，突然又竄出另一位婦人，牽起她的手擠進人群，「來不及反應的我已來到路中央，她什麼時候放開手、去哪裡了，我已無心去理會，此時粉紅超跑就在我的前方，我就地跪下猛磕頭。」

▲「想鑽轎底」替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步：一時忘記。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

▲她憶述，當年感受到的種種神蹟。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

她接著提到，「元長到北港的馬路上，信徒施放了很多鞭炮來迎接白沙屯媽祖的駕臨，在等放鞭炮時，我走到前面，過了馬路，媽祖婆好像知道我心裡的罣礙，當粉紅超跑到達我面前時，突然一個90度轉彎，正好停駐在我的正前方，又再次感動了我。」

神奇的是，隔天母親夢到千里眼跟順風耳兩位將軍，夢裡她也去到一個很古老的廟前撿紅龜粿，她表示，「不久後接到醫生通知，要再開一次刀，術後從恢復室推出來的媽媽說，完全沒有害怕跟痛的感覺，臉色也很紅潤。」

最後，女網友笑說，「出院時請媽媽發一個願以報答媽祖婆的恩典，而今年已經是第九個年頭了，白沙屯媽祖駕臨北港，早已成為我們家的盛事，（每年）都會包肉粽、煮素麵線感恩白沙屯媽祖對我們家的恩澤。」

ET快訊
第1季就賺2元！黑馬金融股曝光　大暴衝「還沒到頂」
重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒骨折　痛坐路邊待援
全裸入侵IKEA賣場「沙發椅子都坐遍」　官方回應了
快訊／基隆民宅驚傳火警！現場濃煙狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大海很有塑　長榮中學師生用愛關懷海洋

調酒師「扮仙」還願大甲媽　特調5000杯「媽祖心」結緣隨香客

貼心！明後2天又停水　彰化建商開放取工地地下水

石門水庫水位低舢舨難靠岸　薑母島居民草地寫「SOS」求救

8.1億善款「7大用途」　衛福部：目睹乘客、救災人員有心理撫慰金

9天湧入8.1億善款！衛福部：4／15零時起停止捐款

告慰太魯閣事故49名罹難者　台鐵分北花東辦3場聯合追思公祭

台灣棗刷新輸日5年來紀錄「成長206%」　防檢局拿下檢疫授權

「Yes！艋舺購衣趣」春季換裝限時特惠　藝人張棋惠示範多款時尚穿搭

「空中女王再見」華航747光榮退役　百名航迷、員工齊聚不捨道別

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

大海很有塑　長榮中學師生用愛關懷海洋

調酒師「扮仙」還願大甲媽　特調5000杯「媽祖心」結緣隨香客

貼心！明後2天又停水　彰化建商開放取工地地下水

石門水庫水位低舢舨難靠岸　薑母島居民草地寫「SOS」求救

8.1億善款「7大用途」　衛福部：目睹乘客、救災人員有心理撫慰金

9天湧入8.1億善款！衛福部：4／15零時起停止捐款

告慰太魯閣事故49名罹難者　台鐵分北花東辦3場聯合追思公祭

台灣棗刷新輸日5年來紀錄「成長206%」　防檢局拿下檢疫授權

「Yes！艋舺購衣趣」春季換裝限時特惠　藝人張棋惠示範多款時尚穿搭

「空中女王再見」華航747光榮退役　百名航迷、員工齊聚不捨道別

女子大臼齒劈裂　利用自體齒移植方式拔智齒救缺牙

吳念軒約會莫允雯！　避粉絲目光…上計程車「3分鐘後繞回」悄換車

耽改劇2度傳遭禁「今年全都不能上」　《山河令》先播先爆紅！

晶片全球缺貨！　瑞昱今日每股收482.5元　跌3.31%

「萊豬檢出批數是零」　林靜儀：牛肉若美國進口逾九成是萊劑飼養

接受柯文哲花8000元與人同居租房　陳佩琪：有這種好康就去

貪嘴阿金成了縱火犯　「半夜偷吃餅乾」誤觸瓦斯爐開關釀災

林可彤頂「9個月孕肚」塞進自家新品　林又立狂喊：撐過今天再生

遠東國際會議中心動土　鄭文燦：遠東集團斥資200億投資桃園內壢

控元祖前夫偷吃大黑松千金！「傳聞中小三」反告安晨妤突撤回

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

新北男童偷彈吉他秒逃　老闆尋人：我教你

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

最新路徑曝！4月颱恐強又大解旱象？　專家給答案

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

76行者修復遺體遭酸　律師：賠錢才是行善？

LINE修好了！當機期間訊息「仍消失」

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖往北港進香　警公布交管措施

白沙屯媽祖往北港進香　警公布交管措施

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖往北港進香在4月11日深夜登轎出發，展開今年長達8天7夜的長程徒步進香之旅，北港警分局依往年進香人潮及交通狀況，將來程及回鑾區分為2個時段規畫相關的交通疏導管制措施，警方提醒民眾屆時請配合疏導。

連3年背病患衣服進香　護理師求媽祖「看顧世間人」

連3年背病患衣服進香　護理師求媽祖「看顧世間人」

貴婦砸2千萬買舒眠課程　3年打400次牛奶針成癮

貴婦砸2千萬買舒眠課程　3年打400次牛奶針成癮

林佳龍預計太魯閣事故路段通車後卸任　目前著重搶修工作

林佳龍預計太魯閣事故路段通車後卸任　目前著重搶修工作

全台LINE大癱瘓！官方回應故障原因

全台LINE大癱瘓！官方回應故障原因

關鍵字：

白沙屯媽白沙屯媽祖媽祖顯靈神蹟開刀住院影音

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面