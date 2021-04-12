「想鑽轎底」替病重母祈願！神秘婦突阻止　她震驚止步：一時忘記

▲原po和妹妹當時想替病重母祈福。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

記者周亭瑋／綜合報導

大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境活動接連展開，一名女網友不禁想起，多年前母親病重，心急如焚的她直衝北港，見證白沙屯媽大顯神威的過程，從那之後，他們家也發願報答媽祖婆恩典，這段故事感動不少信徒，紛紛淚喊「媽祖是最慈悲的！」

女網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」娓娓道來，9年前母親在嘉義長庚醫院住了23天，陪在身邊的她，看到媽媽越發猙獰的臉色，心裡大概有了底；那天下午，弟弟突然到醫院接手，表示「晚上妳回家睡吧！我來照顧媽媽。」而精疲力盡的她則坐上父親的車返家。

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路途中，父親提及，隔天白沙屯媽祖會到北港，於是她二話不說決定去恭迎參拜，她描述當時景象，「鞭炮四起，衆心如城，我與妹妹感動的淚水像忘了關的水龍頭般流個不止，想懇求媽祖大發慈悲，如果媽媽大限已到，就保佑她無病無痛一路好走；如果命不該絕，就請保佑早日康復。」

在虔誠的默念後，女網友接連感受到媽祖婆神蹟，「原本我們姊妹倆打算躦轎底，在等待中，從人群來了一位婦人，告知如果家裡有喪事，未滿1年者不能躦轎底，一時忘記...妹妹婆家的阿嬤去世還未滿週年，幸好沒犯了禁忌。」

等她打消躦轎底的念頭時，在洶湧人潮中，突然又竄出另一位婦人，牽起她的手擠進人群，「來不及反應的我已來到路中央，她什麼時候放開手、去哪裡了，我已無心去理會，此時粉紅超跑就在我的前方，我就地跪下猛磕頭。」

▲她憶述，當年感受到的種種神蹟。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

她接著提到，「元長到北港的馬路上，信徒施放了很多鞭炮來迎接白沙屯媽祖的駕臨，在等放鞭炮時，我走到前面，過了馬路，媽祖婆好像知道我心裡的罣礙，當粉紅超跑到達我面前時，突然一個90度轉彎，正好停駐在我的正前方，又再次感動了我。」

神奇的是，隔天母親夢到千里眼跟順風耳兩位將軍，夢裡她也去到一個很古老的廟前撿紅龜粿，她表示，「不久後接到醫生通知，要再開一次刀，術後從恢復室推出來的媽媽說，完全沒有害怕跟痛的感覺，臉色也很紅潤。」

最後，女網友笑說，「出院時請媽媽發一個願以報答媽祖婆的恩典，而今年已經是第九個年頭了，白沙屯媽祖駕臨北港，早已成為我們家的盛事，（每年）都會包肉粽、煮素麵線感恩白沙屯媽祖對我們家的恩澤。」