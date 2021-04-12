我是貪心了點！連3年背病患衣服隨香　護理師求媽祖：看顧世間人

▲護理師帶著病患的衣服進香，替不能前來的病患請求媽祖祝福。（圖／游惠茹提供）



記者林冠吟／苗栗報導

苗栗通宵白沙屯媽祖11日深夜起駕，展開為期8天7夜往北港徒步進香活動，全程來回400公里。多數香燈腳跟隨白沙屯媽祖進香，都希望能為摯親們祈福，就有一名來自北部醫院的護理師游惠茹，跟著媽祖進香不只為摯親祈福，更背著一袋裝滿病患期盼的衣服背包，請求媽祖婆看顧世間人。

游惠茹表示，自己是北部醫院的護理師，是社區護理師但也需要接觸安寧醫療，今年是她參與徒步進香的第3年。她說，有一年她背著患者的衣服，清晨5點跪在鑾轎必經的路口等著鑽轎腳，事後那名病患也順利恢復健康，並能自主生活。

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去年，她向媽祖祈求早餐店老闆娘能化療順利、好友藥師的媽媽平安健康，現也都一一如願。今年，雖然只能走上2天，但她仍帶著裝滿病患衣服的背包上路，因為她的背包裡裝滿了「期盼」，希望她的汗水能夠給予需要媽祖力量的病患們支持和祝福。

游惠茹說，她的個案多數都無法親自到現場向白沙屯媽祖祈求，但也希望自己所照顧的病患和家人好友們都能得到祝福，所以才帶著他們的衣服上路。這些病患有老有小，有脊損等待手術的年輕弟弟、腦部手術後遲遲沒有甦醒的阿伯、帶著呼吸器的4歲孩童，更有照顧車禍兒子長達17年的爸爸。她向媽祖祈求，「我是貪心了點，但如果您認為這是我能做的事情，請給我任務，我會努力。懇求您能夠看顧世間人，在每個人的生命過程有最豐富充實的人生。」

而她也將她那包裝滿「期盼」的背包，一一替患者的衣服蓋上拱天宮的平安章並拿去過香爐，希望能將媽祖的祝福帶回去給那些無法親自到場的病患。

▲游惠茹和前文化部長鄭麗君合影。（圖／游惠茹提供）



▲游惠茹一一替病患的衣服蓋上平安章，再拿去過香爐。（圖／游惠茹提供）

逆齡神霜超有感