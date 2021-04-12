粉紅超跑VIP！白沙屯媽「來這停駕過8次」　信徒見證：太幸運了

▲白沙屯媽祖登轎起駕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖深夜起駕，展開為期8天7夜遶境進香活動，並陸續停駕通苑慈雲寺、苑裡慈和宮等，也於清晨5時39分停在苑裡TOYOTA車廠，就有信徒笑曝，媽祖來這裡休息過8次，不少網友也大呼，「太幸運了！」

白沙屯媽11日深夜11點15分登轎，在全場高喊「進喔」後，於40分起駕出發，預計16日抵雲林北港，當天深夜刈火儀式後再北返回鑾，19日回宮。

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這起宗教年度盛事，今年光是報名的隨香客就高達7萬8401人，再刷新紀錄；而今天凌晨出發後，隊伍沿台1線南下，也陸續停駕於鎮安宮、慈雲寺、慈和宮、苑裡聯誼會（永春不動產）、TOYOTA苑裡營業所、清水正牌米糕莊點心站、誠益起重堆高機行、四張福德宮等地。

▲媽祖停TOYOTA車廠。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

其中，媽祖在清晨5時39分停的苑裡TOYOTA車廠，是超幸運常客，就有不少信徒表示，媽祖來過這裡休息8次了，是超級VIP。

對此，網友們也紛紛笑回，「每年都會去車行」、「媽祖娘娘應該來看GR了」、「TOYOTA也很有心，每年都這麼早開門等媽祖光臨，用心了」、「白沙屯媽真的很喜歡停車廠賞車」、「粉紅超跑來看跑車」、「媽祖也接業配了」、「粉紅超跑要換暴力小鴨了嗎」。

▼有信徒表示，媽祖來這停過8次了。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）