　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨揭：蘇貞昌拖延批辭呈　林佳龍淪全民憤怒箭靶「稻草人」

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍出面回應太魯閣號事件。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏9日表示，太魯閣事件發生後，行政院長蘇貞昌即展開「閣揆保衛戰」，拖延交通部長林佳龍的辭呈不簽核，讓他淪全民箭靶「稻草人」，以犧牲林佳龍的方式，保住院長位子，此舉也讓民進黨正國會人馬十分憤怒。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新上午召開「揭露台鐵安全，行政院零討論，蘇貞昌不關心」記者會。王育敏指出，林佳龍送上辭呈後，蘇貞昌卻不批，擺了好幾天，讓林佳龍吸收全民憤怒的箭靶，如同稻草人一般為蘇貞昌擋著。

王育敏批評，台鐵釀成重大傷亡，蘇貞昌第一時間想得不是改革與檢討，而是如何讓這把火不要燒到自己身上，充滿算計與權謀。

國民黨質疑，蘇貞昌上任之後，曾召開110次行政院院會，但台鐵安全的相關議題從未列入院會的報告事項或討論事項，顯示蘇貞昌漠視台鐵的行車安全，也根本沒將台鐵改革放在心上，導致台鐵意外再次發生，難道蘇貞昌不用請辭下台，以示負責嗎？

根據統計，行政院院長蘇貞昌2019年1月14日上任，截至2021年4月1日止，共召開110次行政院院會，蘇貞昌在院會提示中談及「台鐵」僅有3次，但只是台鐵列車鬧事、班次安排、搶修通車等情事。

國民黨表示，每週一次的行政院院會是決定國家重要施政的會議，其討論議案與決議更能凸顯當任政府重視的政策與議題，很顯然地，確保台鐵行車安全與組織改革並非蘇貞昌任內重視的議案，其在行政院院會中的討論度是110分之0。

▲國民黨批評蘇貞昌無視蔡英文承諾，從未討論台鐵安全。（圖／文傳會提供）

國民黨表示，4月2日台鐵太魯閣號發生撞車意外之後，4月8日的行政院院會，蘇貞昌才總算提及台鐵行車安全的問題，他說「現在政府第一急切要對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢」、「經此變故，台鐵的改革更要加速」。

國民黨進一步表示，根據媒體披露的一份2019年2月21日的交通部公文顯示，交通部要求台鐵局盤點涉跨部會權責的改善事項，「以備行政院成立推動小組後，提請相關部會協助」，但台鐵改革推動小組遲遲沒有成立，台鐵總體檢報告也從未於行政院院會中進行跨部會的充分討論，試問台鐵總體檢報告中的後續改善事項如何完成？這只能凸顯蘇貞昌對於台鐵的改革毫不用心。

國民黨強調，若當時的蘇貞昌院長願意重視該份台鐵總體檢報告，多一點關注與督促，積極推動台鐵改革，確實做好「邊坡智慧化監測系統」，或許太魯閣號撞車的憾事就能避免發生。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部）

其他人也看了這些...

證實收到林佳龍辭呈　蘇貞昌：現在不討論這個
蘇貞昌為太魯閣號意外鞠躬道歉　「緊盯台鐵改革」
國民黨揭：蘇貞昌緊握局長人事權　曾阻擋「台鐵改革推動小組」

振興一下我們的美麗

ET快訊
她生下6.5kg巨嬰！5年後現況曝光
東區大地主離婚！妻「月拿50萬+18間豪宅」協議書曝
快訊／台鐵又傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不改國徽改黨徽　時力籲內政部：勿強迫國人擁抱威權國徽

國民黨揭：蘇貞昌拖延批辭呈　林佳龍淪全民憤怒箭靶「稻草人」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

傳蘇貞昌故意不讓林佳龍辭職　李彥秀驚覺一件事

AZ疫苗有血栓副作用　北市府：使用賀爾蒙製劑女性多留意

議員籲別在228騎一日北高　柯文哲：你的建議我可以聽或不聽

「建國黨徽當然有中華民國元素」　朱立倫：不要沒事找事做

軍方機密雷達車遭洩漏　國防部坦承「文宣投稿作業欠當」

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

侯友宜：卸任時只求一句「你做得不錯」　不然當總統有意義嗎？

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

不改國徽改黨徽　時力籲內政部：勿強迫國人擁抱威權國徽

國民黨揭：蘇貞昌拖延批辭呈　林佳龍淪全民憤怒箭靶「稻草人」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

傳蘇貞昌故意不讓林佳龍辭職　李彥秀驚覺一件事

AZ疫苗有血栓副作用　北市府：使用賀爾蒙製劑女性多留意

議員籲別在228騎一日北高　柯文哲：你的建議我可以聽或不聽

「建國黨徽當然有中華民國元素」　朱立倫：不要沒事找事做

軍方機密雷達車遭洩漏　國防部坦承「文宣投稿作業欠當」

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

侯友宜：卸任時只求一句「你做得不錯」　不然當總統有意義嗎？

鋼龍美技拋手套　一壘手朱祥麟嚇一跳：用手套接手套

虎斑高舉「性感卡撐」怒視奴才：快拍朕！　網笑：還不上前伺候

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

阿金看《星際》比主人緊張！　躲到沙發後眼睛繼續盯電視

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

2狗超認真攬客！　網見最右邊「吐舌柴工讀」笑噴：偷懶扣罐罐

慶祝兒童節！5汪開「拆家同樂會」　見媽露同款吐舌憨笑

謝國城少棒／幸恆瑋滿貫砲比首轟嗨　廖信棠想看齊偶像陳偉殷

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

政治熱門新聞

快訊／三讀！「房地合一2.0」7月上路

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

黑心廠商拿新標案　柯文哲怨司法效率差

內政部要求改黨徽　侯友宜嘆氣3秒：太魯閣事件昨天才頭七

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

蘇貞昌為何不批林佳龍辭呈？　陳亭妃：不捨這麼好的部長

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

「自然人憑證」新增5項服務　新生兒出生登記今起可上網申辦

更多熱門

相關新聞

高鐵狂被讚！董事長籲不可自滿

高鐵狂被讚！董事長籲不可自滿

台鐵太魯閣號發生出軌事故，同為軌道從業人員，台灣高鐵公司董事長江耀宗對內發布一封「董事長致全體同仁信」，他強調，雖然各界時常比較台鐵、高鐵安全機制，也對高鐵有諸多肯定，但萬萬不可自滿，今日分毫的鬆懈，都可能成為明日未知的風險！」

命理師批殉職駕駛「意外寫在臉上」！網灌爆粉專道歉

命理師批殉職駕駛「意外寫在臉上」！網灌爆粉專道歉

台鐵又有事故！撞上行人釀1死傷

台鐵又有事故！撞上行人釀1死傷

大家都同意台鐵改革，但怎麼改？

大家都同意台鐵改革，但怎麼改？

裕隆捐款500萬元助太魯閣救難警消

裕隆捐款500萬元助太魯閣救難警消

關鍵字：

太魯閣台鐵林佳龍蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面