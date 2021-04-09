國民黨揭：蘇貞昌拖延批辭呈　林佳龍淪全民憤怒箭靶「稻草人」





▲交通部長林佳龍出面回應太魯閣號事件。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏9日表示，太魯閣事件發生後，行政院長蘇貞昌即展開「閣揆保衛戰」，拖延交通部長林佳龍的辭呈不簽核，讓他淪全民箭靶「稻草人」，以犧牲林佳龍的方式，保住院長位子，此舉也讓民進黨正國會人馬十分憤怒。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新上午召開「揭露台鐵安全，行政院零討論，蘇貞昌不關心」記者會。王育敏指出，林佳龍送上辭呈後，蘇貞昌卻不批，擺了好幾天，讓林佳龍吸收全民憤怒的箭靶，如同稻草人一般為蘇貞昌擋著。

王育敏批評，台鐵釀成重大傷亡，蘇貞昌第一時間想得不是改革與檢討，而是如何讓這把火不要燒到自己身上，充滿算計與權謀。

國民黨質疑，蘇貞昌上任之後，曾召開110次行政院院會，但台鐵安全的相關議題從未列入院會的報告事項或討論事項，顯示蘇貞昌漠視台鐵的行車安全，也根本沒將台鐵改革放在心上，導致台鐵意外再次發生，難道蘇貞昌不用請辭下台，以示負責嗎？

根據統計，行政院院長蘇貞昌2019年1月14日上任，截至2021年4月1日止，共召開110次行政院院會，蘇貞昌在院會提示中談及「台鐵」僅有3次，但只是台鐵列車鬧事、班次安排、搶修通車等情事。

國民黨表示，每週一次的行政院院會是決定國家重要施政的會議，其討論議案與決議更能凸顯當任政府重視的政策與議題，很顯然地，確保台鐵行車安全與組織改革並非蘇貞昌任內重視的議案，其在行政院院會中的討論度是110分之0。

國民黨表示，4月2日台鐵太魯閣號發生撞車意外之後，4月8日的行政院院會，蘇貞昌才總算提及台鐵行車安全的問題，他說「現在政府第一急切要對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢」、「經此變故，台鐵的改革更要加速」。

國民黨進一步表示，根據媒體披露的一份2019年2月21日的交通部公文顯示，交通部要求台鐵局盤點涉跨部會權責的改善事項，「以備行政院成立推動小組後，提請相關部會協助」，但台鐵改革推動小組遲遲沒有成立，台鐵總體檢報告也從未於行政院院會中進行跨部會的充分討論，試問台鐵總體檢報告中的後續改善事項如何完成？這只能凸顯蘇貞昌對於台鐵的改革毫不用心。

國民黨強調，若當時的蘇貞昌院長願意重視該份台鐵總體檢報告，多一點關注與督促，積極推動台鐵改革，確實做好「邊坡智慧化監測系統」，或許太魯閣號撞車的憾事就能避免發生。

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