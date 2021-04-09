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國民黨揭公文：蘇貞昌院會台鐵體檢0討論　改革推動小組石沉大海

▲國民黨批評蘇貞昌無視蔡英文承諾，從未討論台鐵安全。（圖／文傳會提供）

▲國民黨批評蘇貞昌無視蔡英文要求，行政院會從未討論台鐵安全。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新9日下午召開記者會，質疑行政院院長蘇貞昌上任後，曾召開110次行政院院會，但台鐵安全的相關議題從未列入院會的報告事項或討論事項，顯示蘇貞昌漠視台鐵的行車安全，也根本沒將台鐵改革放在心上，導致台鐵意外再次發生，「難道蘇貞昌不用請辭下台，以示負責嗎？」

根據統計，蘇貞昌2019年1月14日上任，截至2021年4月1日止，共召開110次行政院院會，蘇貞昌在院會提示中談及「台鐵」僅有3次，但只是台鐵列車鬧事、班次安排、搶修通車等情事。

國民黨表示，每週一次的行政院院會是決定國家重要施政的會議，其討論議案與決議更能凸顯當任政府重視的政策與議題，很顯然地，確保台鐵行車安全與組織改革並非蘇貞昌任內重視的議案，其在行政院院會中的討論度是110分之0。

國民黨表示，4月2日台鐵太魯閣號發生撞車意外之後，4月8日的行政院院會，蘇貞昌才總算提及台鐵行車安全的問題，他說「現在政府第一急切要對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢」、「經此變故，台鐵的改革更要加速」。

國民黨進一步表示，根據一份2019年2月21日交通部公文顯示，交通部要求台鐵局盤點涉跨部會權責的改善事項，「以備行政院成立推動小組後，提請相關部會協助」，但台鐵改革推動小組遲遲沒有成立，台鐵總體檢報告也從未於行政院院會中進行跨部會的充分討論。

▲▼行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌日前赴台鐵災害應變中心視察 。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨強調，若當時的蘇貞昌願意重視該份台鐵總體檢報告，多一點關注與督促，積極推動台鐵改革，確實做好「邊坡智慧化監測系統」，或許太魯閣號撞車的憾事就能避免發生。

此外，國民黨表示，蘇貞昌2019年1月14日上任時，普悠瑪號出軌事故才在2個半月前發生，國民黨指出，當時社會仍在普悠瑪號出軌事故的檢討聲浪中，甚至總統蔡英文向普悠瑪翻覆事故罹難者捻香致意時許諾「希望給東部朋友一條更安全回家的路......會積極、快速的來做」。

國民黨指出，但剛上任的蘇內閣完全漠視台鐵後續行車安全的確保作為，對於蔡英文的要求更是視而不見，兩年多的任期中，行政院院會毫無討論，主事者的不重視，讓台鐵沉痾已久的問題一再拖延，無法能儘快、有效地解決。

「工程可以外包、安全不能外包」，國民黨表示，意外的真相必須釐清，施工單位與監造單位疏失的責任必須追究，但行政部門不能將行車安全的責任全部推給外包公司。

國民黨稱，台鐵公司兩年多的時間內，發生兩起重大公安意外事件，顯然檢討、改進的措施沒有落實，對於鐵道的工程及行車安全漠不關心。如果蘇貞昌能夠如同2019年宜蘭南方澳斷橋事件後立即要求全面清查、檢測全國老舊及特殊橋樑的積極態度，也能明快處理2018年普悠瑪號事件的台鐵總體檢報告，很多的意外都可以避免發生。

但很明顯地，蘇貞昌對於上一任閣揆任內的意外事件並沒有同樣的積極改善態度，「兩種標準造成兩樣結果」。蘇貞昌應該立即請辭下台，展現負責任的態度。

▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌4大罪狀 官僚殺人」記者會。（圖／文傳會提供）

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