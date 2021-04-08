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國民黨揭：蘇貞昌緊握局長人事權　曾阻擋「台鐵改革推動小組」

▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌4大罪狀 官僚殺人」記者會。（圖／文傳會提供）

▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌4大罪狀 官僚殺人」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨8日指出，行政院長蘇貞昌有「4大罪狀」包括強制限定最低價格標案，讓弊病叢生，不成立台鐵改革推動小組、漠視台鐵總體檢報告、派系鬥爭，以私害公等，國民黨呼籲，蘇貞昌不要再戀棧閣揆一職，應勇於負起政治責任，盡速請辭下台。

文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌4大罪狀 官僚殺人」記者會，直指蘇貞昌4大罪狀包括強制限定最低標，導致弊病叢生，現行重大公共工程採購原則，過去是由蘇貞昌初任閣揆時裁示，以「最低標為原則，最有利標為例外」，強調低價的文化，導致品管困難、弊病叢生，也出現標案超高流標、廢標率。

國民黨指出，政府編列275.22億經費推動鐵路行車安全改善6年計劃，自104年起迄今，平均每年卻有高達6成的流標、廢標率，面對標案頻流標，不禁讓人質疑，「蔡政府就是在睡覺」，否則面對大量無法決的標案，得以放任不管、忽視鐵路行車安全，根本是草菅人命。

▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌4大罪狀 官僚殺人」記者會。（圖／文傳會提供）

國民黨表示，第二罪狀是，不成立台鐵改革推動小組：兩年多前普悠瑪事故發生後，時任閣揆賴清德指出行政院成立改革推動小組體檢台鐵，將過去由交通部檢討台鐵的層級向上提高到政院親自督導層級，展現改革的強烈企圖。

國民黨說，接任交通部長的林佳龍也建議行政院成立直接督導的「台鐵改革推動小組」，卻在「蘇上賴下」後不了了之。相關說法其實都直指蘇貞昌上任後，對於台鐵的改革毫不用心。

以及，蘇貞昌漠視台鐵總體檢報告，2018年10月台鐵發生普悠瑪列車翻覆事故，行政院隨即指示政務委員張景森進行台鐵體檢， 2019年1月完成了「台鐵總體檢報告」，蘇貞昌再任行政院長後，竟僅聽取一次「台鐵總體檢小組」口頭報告後即無下文，對於總體檢報告完全漠視。

國民黨回顧，林佳龍也曾表示，普悠瑪翻覆意外是「系統殺人」，事故後行政院級版台鐵總體檢報告遲未公布，他「也覺不解」，都直指蘇貞昌確實應負起忽視台鐵改革的政治責任。

最後，國民黨批評，蘇貞昌善於派系鬥爭、以私害公，太魯閣號發生意外後，各界才赫然發現台鐵局長三個月沒補人，外傳台鐵局長一職懸缺如此久，原因在於蘇揆緊握人事權，導致林佳龍屬意人選不被行政院同意，最後交通部建議由祁文中代理，行政院才同意。蘇貞昌不放人事權，根本以政治凌駕專業，讓派系鬥爭的私心介入公領域。

▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌4大罪狀 官僚殺人」記者會。（圖／文傳會提供）

國民黨強調，除了蘇貞昌的4大罪狀之外，總統蔡英文迄今不願對無法兌現承諾向國人道歉，令台灣人民感到心寒。2018年10月台鐵普悠瑪列車翻覆事故後，蔡英文前往台東殯儀館為罹難者拈香時，就曾許諾「希望給東部朋友一條更安全回家的路......會積極、快速的來做」。

國民黨說，2年半後的今日，一起台鐵太魯閣列車撞車意外，蔡總統還是老話一句「台灣各地民眾都值得一條安全回家的路」。國民黨質疑，蔡總統所承諾的那一條「安全回家的路」，已從東部民眾擴大到台灣各地民眾，但就是遲遲無法兌現，民眾迄今等不到安全回家的路，「舉國不安根本無法因為幾句言詞就蓋過，難道總統不需要承諾跳票道歉嗎？」

至於蔡總統昨日揚言改革台鐵勢在必行，提出三大改革方向，國民黨表示，蔡總統遭揭露2006年就受蘇貞昌指派擔任「台鐵改革小組」召集人，但從民進黨第一次執政到如今，蔡英文都已擔任五年多總統，台鐵改革似乎一直不在民進黨高層心中。

國民黨批評，非要等到憾事一再發生才端出改革方向，甚至要大家「不必懷疑政府改革的決心」，請大家信任政府的字句呼籲，更像在壓制人民的質疑聲浪。令人質疑蔡總統對於自身監督不力、管理不周導致的列車出軌及撞車意外，始終沒有真心檢討，因而不願向國人誠心道歉，蔡總統講再多的承諾與改革，人民也都等不到真正兌現的時候。

國民黨指出，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，絕非以人為事故就可帶過。檢視系統性沉痾絕對必要，尤其回顧 4月1日蔡英文總統才在臉書上發表參觀台鐵新電聯車行程，大力讚許蘇貞昌與林佳龍讓台鐵的「十年購車計畫」逐漸展現成果。

國民黨表示，除了採購新設備外，如何維護現有設備或改善現狀更為重要，否則如何期許台鐵讓台灣鐵路運輸繼續駛向新階段？宣傳完光鮮一面，即發生如此悲痛事件，更是真切反映出台鐵陳腐僵化的重大沉疴不得忽視。

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