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高鐵行車安全狂被讚！董事長籲「不可自滿」：今日鬆懈成明日風險

▲▼台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，同為軌道從業人員，台灣高鐵公司董事長江耀宗對內發布一封「董事長致全體同仁信」，他強調，雖然各界時常比較台鐵、高鐵安全機制，也對高鐵有諸多肯定，但萬萬不可自滿，今日分毫的鬆懈，都可能成為明日未知的風險！」

江耀宗表示，對於 4/2 台鐵太魯閣號不幸事故，公司基於人道關懷、企業社會責任，拋磚引玉、略盡棉薄之力外；昨日他個人並以鐵道營運機構負責人身分，發了一封「董事長致全體同仁信」，一起與同仁共勉。

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江耀宗指出，「4月2日以來，舉國上下皆為台鐵太魯閣號不幸事故悲痛萬分，同為軌道從業人員，相信大家這幾天的心情也跟我一樣，不僅衷心希望憾事永遠不再發生，更不斷嚴肅的思索、檢視，在台灣高鐵的工作崗位上，無論就管理面、制度面還是安全文化面，還有哪些細節或是措施可以更加精進？因為，只要我們的思慮能夠更周全、作業能夠更嚴謹，旅客的安全就可以獲得更多一分的保障！」

江耀宗表示，「太魯閣號事故發生以來，媒體經常在報導中將高鐵安全機制拿來做比較，其中固然對我們有諸多肯定，但我要特別提醒大家，萬萬不可自滿，務必謙虛以對，因為對於安全的追求是永無止境的努力，今日分毫的鬆懈，都可能成為明日未知的風險！」

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵行車安全機制嚴謹，備受外界肯定。（圖／記者呂佳賢攝）

江耀宗強調，「我們不但不能迷失在外界的掌聲中，反而要以更加謙虛的態度，仔細檢視台灣高鐵的各項安全措施與細節，是否已經足以應對瞬息萬變的營運狀況？而面對各種從未發生過的情境，我們是否已經備妥比過去更加精進的應對措施？安全是每一位高鐵人共同的責任」。

江耀宗表示，「我們在加入台灣高鐵公司時，聽到的第一句話就是『沒有安全就沒有高鐵！』去年，我請所有主管研讀了以日本福知山線鐵路事故為背景的著作 —《軌道》，共同探討JR西日本公司面對事故的慘痛教訓與後續一連串安全文化的提升與改革，作為台灣高鐵公司的借鏡」。

江耀宗最後表示，「今天，我希望大家更要在哀傷中記取他山之石的經驗教訓，把我們對同業的關切、對逝者的哀悼、傷者的關懷都化為行動的力量，發揮高鐵人實事求是的精神，用最嚴謹的態度與標準，為高鐵的安全與服務把關，讓每一位旅客都能安心出門、平安回家。祝福一切平安，天佑台灣！」

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