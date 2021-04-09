　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，李孟諺秘書長主持，羅秉成政務委員、衛福部陳時中部長，農委會副主委黃金城出席。。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨文傳會9日召開記者會，質疑行政院長蘇貞昌上任後召開110次院會，但從未將台鐵安全列在議程中，若當時願意重視台鐵總體檢報告，多一點關注與督促，或許太魯閣號撞車的憾事就能避免發生，要蘇下台負責。對此，政院回應，台鐵總體檢報告於2019年1月18日通過完成後，行政院秘書長並旋即於同月21日即以院函，將決議內容正式發交各相關部會據以執行。

行政院發言人羅秉成9日指出，台鐵總體檢報告完成並發交相關部會後，交通部於同年2月間函請台鐵局，針對總體檢報告所列改善事項錄案確實辦理並訂定辦理期程，「可證當時已立即交付執行，不待核定」。而事實上，交通部及臺鐵也已依總體檢報告建議的改善事項，持續列管執行，目前有109項已具體完成改善。

羅秉成表示，除交通部及台鐵早已進行相關改革外，涉及行政院需協處事項，也都及時持續辦理。實際上早自2019年7月起，秘書長就有關台鐵安全改善計劃、台鐵基礎設施改善計劃及軌道結構安全提升計畫、員工薪資等事項召開多次會議協處。

羅秉成指出，院長也於去年10月間提升層級，進一步指示副院長沈榮津就軌道安全及台鐵改革相關事項，召開專案會議協處。沈副院長已進行七次跨部會會議，分別邀集政委、工程會丶運安會丶交通部及台鐵等代表參與討論改革事項。

歸納歷次會議主要重點除盤點丶確認已改善項目（例如設立營運安全處等項目）外，就有關台鐵斷軌事件部分，副院長指示應釐清問題真相、針對「避免斷軌、強化巡軌機制」等提出解決方法，明確究責機制。

而有關台鐵普悠瑪號行車事故後續執行部分，副院長指示應加強追蹤管考，並請交通部責成台鐵定期追蹤普悠瑪號事故待改善作為之辦理情形，包括安全面（例如建立ATP隔離限速備援系統等項目）丶組織面（例如調整安全丶行控丶訓練丶技術等組織功能等項目）丶監理面（例如檢討鐵路行車人員檢定給證規定等項目）。

在關於台鐵整體改善事項的部分，副院長指示交通部針對組織型態、車輛維護以及路線基礎強化等問題所提之改善措施，應再檢視計畫與經費之合理性。以上各面向由交通部督導落實執行，並做好時程管控等，其他相關部會提供必要之協助。

羅秉成強調，台鐵總體檢報告的性質是供行政院內部決策之參考，是否參採本屬政策評估之裁量事項。該報告雖曾建議另由政委組成推動小組辦理，但考量行政院之任務編組繁多，而台鐵改革涉及跨部會或需院協處事項，本可即時、機動由政委、秘書長本於職責協調處理，而事實上本院李秘書長，乃至沈副院長也都有召會處理已如上述。

羅秉成表示，外界有不依事實而任意質疑：行政院扣壓報告不予核定丶對報告內容不聞不問丶疏未組成推動小組云云，實非正確、公允之評論。

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

協調金門返鄉…陳玉珍突「不停腹瀉」病倒了！　手臂扎針照曝光

獨／馬英九政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

提議第8車廂「放228公園永久保存」引砲轟　葉毓蘭：家屬都贊成

苗博雅逼問核四商轉　柯文哲怒嗆：無法回答愚笨的題目

國民黨揭公文：蘇貞昌院會台鐵體檢0討論　改革推動小組石沉大海

快訊／搶六都市長第一！柯文哲排定12日上午施打AZ疫苗

「重新設計國徽」　時力：內政部不要強迫國人擁抱威權

國民黨轟：蘇貞昌拖延戰術不批辭呈　林佳龍慘淪「稻草人」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

協調金門返鄉…陳玉珍突「不停腹瀉」病倒了！　手臂扎針照曝光

獨／馬英九政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

提議第8車廂「放228公園永久保存」引砲轟　葉毓蘭：家屬都贊成

苗博雅逼問核四商轉　柯文哲怒嗆：無法回答愚笨的題目

國民黨揭公文：蘇貞昌院會台鐵體檢0討論　改革推動小組石沉大海

快訊／搶六都市長第一！柯文哲排定12日上午施打AZ疫苗

「重新設計國徽」　時力：內政部不要強迫國人擁抱威權

國民黨轟：蘇貞昌拖延戰術不批辭呈　林佳龍慘淪「稻草人」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

「最帥李世民」60歲近況曝光！　身材好＋籃球實力強…狂噴男人味

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

政治熱門新聞

快訊／三讀！「房地合一2.0」7月上路

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

蘇貞昌不讓林佳龍辭職？李彥秀驚覺一件事

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

黑心廠商拿新標案　柯文哲怨司法效率差

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

內政部要求改黨徽　侯友宜嘆氣3秒：太魯閣事件昨天才頭七

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

蘇貞昌為何不批林佳龍辭呈？　陳亭妃：不捨這麼好的部長

更多熱門

相關新聞

獨／馬政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

獨／馬政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

台鐵的沉痾從國民黨執政時代，幾十年的問題，在普悠瑪、太魯閣事件後，強大民意推使下，成為總統蔡英文執行改革的動力。其實，在國民黨執政時期，也有意改革台鐵，在2014年馬政府時代，曾耗資近千萬做2份委託報告，但報告至2016年5月13日政黨輪替前才向台鐵局提出，意指馬政府的改革僅止於紙上作業，還未進入實質改革階段，而台鐵長久的問題也就落到蔡政府身上。

太魯閣號工安變公安　營造業大老：傳統標案價格戰該改革

太魯閣號工安變公安　營造業大老：傳統標案價格戰該改革

搶修進度曝光！拚18:00「崇德、和仁站」來回測試

搶修進度曝光！拚18:00「崇德、和仁站」來回測試

國民黨揭公文：蘇貞昌院會台鐵體檢0討論　改革推動小組石沉大海

國民黨揭公文：蘇貞昌院會台鐵體檢0討論　改革推動小組石沉大海

國民黨轟：蘇貞昌拖延戰術不批辭呈　林佳龍慘淪「稻草人」

國民黨轟：蘇貞昌拖延戰術不批辭呈　林佳龍慘淪「稻草人」

關鍵字：

太魯閣號出軌台鐵清明節行政院蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面