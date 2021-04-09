蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告完成後3天就發交各部會執行

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨文傳會9日召開記者會，質疑行政院長蘇貞昌上任後召開110次院會，但從未將台鐵安全列在議程中，若當時願意重視台鐵總體檢報告，多一點關注與督促，或許太魯閣號撞車的憾事就能避免發生，要蘇下台負責。對此，政院回應，台鐵總體檢報告於2019年1月18日通過完成後，行政院秘書長並旋即於同月21日即以院函，將決議內容正式發交各相關部會據以執行。

行政院發言人羅秉成9日指出，台鐵總體檢報告完成並發交相關部會後，交通部於同年2月間函請台鐵局，針對總體檢報告所列改善事項錄案確實辦理並訂定辦理期程，「可證當時已立即交付執行，不待核定」。而事實上，交通部及臺鐵也已依總體檢報告建議的改善事項，持續列管執行，目前有109項已具體完成改善。

羅秉成表示，除交通部及台鐵早已進行相關改革外，涉及行政院需協處事項，也都及時持續辦理。實際上早自2019年7月起，秘書長就有關台鐵安全改善計劃、台鐵基礎設施改善計劃及軌道結構安全提升計畫、員工薪資等事項召開多次會議協處。

羅秉成指出，院長也於去年10月間提升層級，進一步指示副院長沈榮津就軌道安全及台鐵改革相關事項，召開專案會議協處。沈副院長已進行七次跨部會會議，分別邀集政委、工程會丶運安會丶交通部及台鐵等代表參與討論改革事項。

歸納歷次會議主要重點除盤點丶確認已改善項目（例如設立營運安全處等項目）外，就有關台鐵斷軌事件部分，副院長指示應釐清問題真相、針對「避免斷軌、強化巡軌機制」等提出解決方法，明確究責機制。

而有關台鐵普悠瑪號行車事故後續執行部分，副院長指示應加強追蹤管考，並請交通部責成台鐵定期追蹤普悠瑪號事故待改善作為之辦理情形，包括安全面（例如建立ATP隔離限速備援系統等項目）丶組織面（例如調整安全丶行控丶訓練丶技術等組織功能等項目）丶監理面（例如檢討鐵路行車人員檢定給證規定等項目）。

在關於台鐵整體改善事項的部分，副院長指示交通部針對組織型態、車輛維護以及路線基礎強化等問題所提之改善措施，應再檢視計畫與經費之合理性。以上各面向由交通部督導落實執行，並做好時程管控等，其他相關部會提供必要之協助。

羅秉成強調，台鐵總體檢報告的性質是供行政院內部決策之參考，是否參採本屬政策評估之裁量事項。該報告雖曾建議另由政委組成推動小組辦理，但考量行政院之任務編組繁多，而台鐵改革涉及跨部會或需院協處事項，本可即時、機動由政委、秘書長本於職責協調處理，而事實上本院李秘書長，乃至沈副院長也都有召會處理已如上述。

羅秉成表示，外界有不依事實而任意質疑：行政院扣壓報告不予核定丶對報告內容不聞不問丶疏未組成推動小組云云，實非正確、公允之評論。