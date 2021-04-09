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獨／馬英九政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

▲▼國民黨執政時期，也有著手改革工作，在2014年馬英九執政時，曾耗資近千萬元做2份委託報告，訂出短中長期計畫，只是如今問題依然存在。。（圖／政府採購網站）

▲國民黨執政時期，也有著手改革工作，在2014年馬英九執政時，曾耗資近千萬元做2份委託報告，訂出短中長期計畫，只是如今問題依然存在。。（圖／政府採購網站）

記者陶本和／台北報導

台鐵的沉痾從國民黨執政時代，幾十年的問題，在普悠瑪、太魯閣事件後，強大民意推使下，成為總統蔡英文執行改革的動力。其實，在國民黨執政時期，也有意改革台鐵，在2014年馬政府時代，曾耗資近千萬做2份委託報告，但報告至2016年5月13日政黨輪替前才向台鐵局提出，意指馬政府的改革僅止於紙上作業，還未進入實質改革階段，而台鐵長久的問題也就落到蔡政府身上。

在普悠瑪翻覆事件後，行政院政務委員張景森、交通部提出「台鐵總體檢報告」。蔡英文指出，報告中提出144項改革案，已經處理109項，至於剩下的則是需要時間處理的長程目標。其實，這些長程目標，也多是歷任政府視為棘手的台鐵企業變革。而在太魯閣事件發生後，台鐵內部幾十年沉痾的問題也再次被提及，甚至有強大的民意推使，這也讓蔡英文有足夠的理由來執行改革動作。

其實，台鐵改革一直是老舊的議題，不論民進黨或國民黨執政，都曾有觸及。在普悠瑪翻覆之前，政府提出台鐵改革的構想，要追溯到2014年，還是馬英九執政的時期。

當時馬政府耗資近千萬元做2份委託報告，一個是「臺鐵營運策略轉型及財務重組委託專業服務案」，該計劃經費900萬元；而另一個是「臺鐵重建（衝刺再造）計畫委託專業服務案」，經費為90多萬元，皆訂出短中長期計畫。

根據政府採購網資料顯示，「 臺鐵營運策略轉型及財務重組委託專業服務案」採限制性招標，於2014年（103年）1 月29日決標委由「中華民國管理科學學會」來做，但該份報告歷經8場專家座談、3場專家會議，一直到2015年5月13日政黨輪替前一週才向台鐵局提出報告書。言下之意，在馬政府時代，台鐵改革工作僅止於紙上作業，還未進入實質改革的階段。

另一個「臺鐵重建（衝刺再造）計畫委託專業服務案」招標方式則是「公開取得報價單或企劃書」，也只有中華民國管理科學學會投標得標。

至於得標的「中華民國管理科學學會」成員，包括：高科大創校校長谷家恆、華文商管教育認證組織執行長周逸衡、國民黨籍的前海基會副董事長兼秘書長高孔廉、學者許士軍、國民黨立委賴士葆、中華大學校長劉維琪等人。

對於接下來台鐵改革的工程，蔡英文政府認為，公司化、民營化等名詞太過簡化，且有既定模式，因此角度上會從公司治理、經營改革的層面出發，好比國營企業民營化，如中華郵政模式。

對於蔡政府來說，台鐵應該從「體質面」來進行調整，包括從「內部組織文化」、「財務問題」2大層面來著手。在「內部組織文化」部分，「運工機電」四大系統的橫向整合功能，改變層層上報，傳統八股官式文化，提高管理效率；而在「財務問題」上，就從退休人員、資產問題來處理。

▼國民黨執政時期，也有著手改革工作，在2014年馬英九執政時，曾耗資近千萬元做2份委託報告，訂出短中長期計畫，只是如今問題依然存在。（中華民國科學學會報告）

▲▼▲▼國民黨執政時期，也有著手改革工作，在2014年馬英九執政時，曾耗資近千萬元做2份委託報告，訂出短中長期計畫，只是如今問題依然存在。（中華民國科學學會報告）

▼國民黨執政時期，也有著手改革工作，在2014年馬英九執政時，曾耗資近千萬元做2份委託報告，訂出短中長期計畫，只是如今問題依然存在。（中華民國科學學會報告）

▲▼▲▼國民黨執政時期，也有著手改革工作，在2014年馬英九執政時，曾耗資近千萬元做2份委託報告，訂出短中長期計畫，只是如今問題依然存在。（中華民國科學學會報告）

▼「中華民國管理科學學會」成員。（圖／中華民國管理科學學會網站）

▲▼「中華民國管理科學學會」成員。（圖／中華民國管理科學學會網站）

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關鍵字：

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