蘇貞昌為太魯閣號意外鞠躬道歉　「如緊盯疫情般盯台鐵改革」

記者黃巈禾／台北報導

針對台鐵408次太魯閣號出軌，造成50人死亡的重大意外，行政院長蘇貞昌8日主持行政院會時率全體閣員默哀，並鞠躬道歉。蘇貞昌表示，台鐵遇此大難，作為交通運輸業者，對此慘重傷亡，難辭其咎，作為政府責無旁貸，「我要代表政府向罹難者、家屬、傷者深摯歉意」，即此片刻，台鐵改革更要加速。

蘇貞昌指出，普悠瑪事故後，有關台鐵改革總體檢有144項，迄今已完成109項，去年責由副院長召會檢討，昨天總統更已裁示未來台鐵改革方向，包括：強化台鐵組織功能調整、提升安全管理與營運效率、解決台鐵財力虧損，最後更要找出最適合永續經營的模式，現在政府第一急切，對於台鐵的安全一定要做最嚴格的盤檢，確保安全才能通車，全面清查工區管理、工程發包，除台鐵、交通部外，請公共工程委員會、勞動部協助。

▲蘇貞昌8日主持行政院會時率全體閣員默哀，並鞠躬道歉。（圖／行政院提供）

蘇貞昌提到，對於台鐵在全國負擔這麼重的運輸，加上台灣的地理環境，和各個狀況不同，科技實力有實力做到可能全世界沒有，但台灣應該要發展智慧化監控和預警系統，只要鐵軌上有任何妨害通行安全的異物侵入，都能在第一時間跟通行車的列車有預警，讓它在最寶貴的時間停止進行，再多的費用，政府都願意負擔，請加快加速，全面來進行。

蘇貞昌提及，對於台鐵，深知許多包袱是歷史的包袱，許多的負擔是政策的負擔，沒有責有台鐵單獨承擔，「未來，這一切的要求跟作為，我跟著非洲豬瘟、緊盯著疫情防護一樣，我會緊盯每一個環節、落實改革、加速進行，但有很多的改革需要立法院、社會各界一起來支持，我們也希望全社會經此傷痛，都能夠共同支持台鐵的改革。」而台鐵的員工絕大多數競競業業，像司機駕駛員和助理駕駛員這次堅守崗位，遇此災難，會依立法院決議入忠烈祠，也會鼓勵台鐵員工監守崗位，但台鐵員工也要體認改革勢在必行，無可迴避，如果有任何責任追究，請交通部、法務部對於台鐵有任何疏失或其他責任勿枉勿縱。

蘇貞昌強調，政府深知東部民眾對交通不便的不平，這些年來非常重視東部交通的改善。在公路方面，像南迴公路、蘇花改，在前年底克服一切困難提前通車，也陸續核定「蘇花公路的安全提升計畫可行性研究」經費高達近360億元，也對「花東縱谷公路安全景觀計畫（台東段）」的改善140多億元等經費，都是再再要拓寬、改善東部公路的安全。

鐵路方面，蘇貞昌說道，南迴鐵路電氣化，今年1月採全線通車，高雄到台東車程縮短半小時，剛剛行政院核定花東公路雙軌計劃，高達460億元，單軌變成雙軌後，更能夠增加座位、班次，縮短時間，代表政府對東部地區的居民交通要求，用心用力、真心誠意，「但我覺得這樣還不夠。我特別要求交通部、國發會、主計總處，我們用更大的力量，加大、加碼、加快來改善東部交通上的需求」。

蘇貞昌表示，這次國人看到車上的乘客及兩位執勤的司機員受此災難，非常不捨，異常悲痛，特別感謝從當時到現在，社會各界、各部會、各單位，包括醫護人員、消防人員、救難人員、地方政府全力搶救、全力搶通，到現在不眠不休都還在崗位上，也特別感謝社會各界愛心幫忙、撫慰救難，甚至於捐款，剛才衛福部也特別報告，就相關的救傷、救難情形採一對一的方式感懷，積極進行，這個確有必要，而且要做到整個後續全部要鉅細靡遺、要實質到位、要溫暖照顧，而有關這些做法，如果有需要相關政府各單位協助，也特別希望衛福部能夠就各該民眾分居全國各地，也都特別積極能夠鉅細靡遺照顧到底，也請林萬億政委來幫忙協調各單位，能夠給予照顧。

至於這筆專款，蘇貞昌強調，請衛福部一定要收好、管好、用好，而且要公開透明，凡是政府依法令應該負擔的責任、費用，一毛錢都不能從這裡支付，這個專款、專用要用在實際受傷、受難者，給實際可以領、需要的人，不只照顧傷患到好，不只為罹難者辦好後事，甚至於本來照顧者應給予繼續照顧，比如孩童未成年教育及其他各方面，都應該一體能夠做好做到，而相關做法應該要有取決於大眾的特別委員會，就相關應該有的做法、應該有的法律上的規範，要有專業人員、律師、會計師、公正人士及家屬一起參與瞭解整個運作，並且公布所有的結果，非常期待社會的愛心，表現台灣人的善良關懷用在這次受傷受難的同胞身上。

蘇貞昌說，特別就這一次這樣的事件，希望對於台鐵未來怎麼樣的經營，才能讓這個肩負著偏鄉、肩負著人口稀少、交通正義要求要到各個方面的做法能夠做好，就如蔡總統指示有關在台鐵要求做到的點，都請交通部相關規劃要出來，未來台鐵怎麼樣的經營模式、怎麼樣的企業有效管理，才能做好做到，也特別希望台鐵本身、交通部及相關部會都要給予全力支持，「讓我們痛定思痛、亡羊補牢，能夠把傷痛邁過去、讓台灣交通安全便利，能夠做到更好，再一次向社會大眾報告，深致歉意，也深致惕勵，希望全體團隊一起加油，讓我們能夠把社會期待做到更好，謝謝」。